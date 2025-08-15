Proces de reorganizare la Garda Națională de Mediu

Garda Națională de Mediu a început un proces de reorganizare prin care se dorește scăderea ponderii posturilor de conducere în instituție la jumătate, de la 12% la 6%, dar crește numărul comisarilor din teren cu 150.

„În acord cu angajamentele pe care ni le-am asumat pentru aderarea la OECD, astăzi efectivele GNM cresc focalizat pe activitatea din teren.

Pregătim noua generație de comisari de mediu, printr-o reorganizare care reduce atât numărul posturilor de conducere cât și comprimă personalul în anumite zone de suport, dar crește cu 150 numărul efectiv al comisarilor din teren. Ponderea posturilor de conducere în instituție a scăzut la jumătate, de la 12% la 6%.

De ce este necesară reforma GNM:

Pentru că noi reprezentăm singura linie de control pentru o plajă foarte largă de activități ce pot afecta aerul, apa sau solul.

Pentru că suntem o instituție serioasă care a accesat în grad de 100% fondurile din PNRR și pentru a folosi ceea ce am obținut, avem nevoie de oameni pregătiți și pasionați de mediu.

Pentru că deschidem această instituție în special către absolvenții și experții din domeniul protecției mediului, concomitent cu apropierea de vârsta de pensionare pentru mai mulți dintre colegii noștri.

Pentru că este prima reorganizare serioasă a GNM din ultimii 13 ani!

”Creșterea efectivelor GNM este un obiectiv pe care mi l-am asumat personal, în linie cu responsabilitățile pe care le avem ca țară cu statut de candidat la OECD.

Apreciez foarte mult deschiderea și viziunea strategică atât din partea Ministerului Mediului, prin doamna ministru Diana Buzoianu cât și din partea Guvernului Romniei, pentru că demonstrează prin fapte concrete că activitatea de control în toată zona vastă a mediului este susținută”, a declarat Andrei Corlan.

Odată cu adoptarea HG-ului care determină reorganizarea GNM suntem conștienți că așteptările cresc față de instituția noastră. De aceea vom prezenta în perioada următoarea o listă la zi a priorităților noastre.

Concomitent vom continua să prezentăm public rezultatele acțiunilor noastre atât pe partea de control cât mai ales pe partea de prevenție prin educație. Avem multe obiective de realizat împreună și suntem încrezători că vom reuși”, a transmis Garda de Mediu printr-o postare pe pagina de Facebook.