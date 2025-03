Ce minerale rare are România și unde sunt localizate

România are un potențial uriaș în ceea ce privește resursele minerale critice și strategice, multe dintre ele fiind esențiale pentru industria modernă.

De la magneziu și grafit până la cupru, cobalt, stronțiu și telur, subsolul țării ascunde zăcăminte importante care ar putea aduce avantaje economice majore, potrivit Europa Liberă România.

Lista resurselor minerale strategice din România

Magneziu – România deține unul dintre cele mai mari zăcăminte de drucit (minereu din care se extrage magneziul) la Budureasa, Bihor. Alte resurse sunt la Drăgoiasa, Ruschița, Băișoara și Pietroasa. Problema majoră este lipsa unor instalații tehnologice pentru extracție și prelucrare.

Grafit – Esențial pentru bateriile mașinilor electrice și industria electronică, se găsește la Cătălinu și Ungurelaș (Gorj), dar exploatarea este inactivă de aproape 30 de ani. Salrom a depus un proiect de 450 de milioane de euro pentru redeschiderea perimetrului și procesarea grafitului pentru obținerea grafenului.

Litiu – A fost găsit în județul Sibiu, la Conțu, și în argilele litinifere din zona Moldova Nouă, neexplorate încă. România ar putea avea un rol important în producția de baterii pentru mașini electrice.

Cobalt – Este un element esențial pentru industria bateriilor și se regăsește în munții Leaota, Sebeșului, Făgăraș, Zarandului și Bihorului.

Stronțiu – Folosit la magneți ceramici și aliaje cu aluminiu, este prezent în județul Cluj (Cheia) și în nordul Moldovei, unde există un zăcământ important de celestină.

Telur – Utilizat în panouri fotovoltaice, se găsește în haldele de la Săcărâmb, unde există o rezervă estimată la 60 de tone.

Germaniu – folosit la fibre optice și tehnologii de vedere nocturnă, poate fi extras din deșeurile miniere de la Roșia Montană.

Cupru – România are unele dintre cele mai mari zăcăminte din Europa, la Roșia Poieni și Moldova Nouă. Problema este că țara noastră nu are o uzină de prelucrare, iar minereul se exportă sub formă brută, fără valoare adăugată.

Lista mineralelor strategice în Europa

Bauxită – sursă principală de aluminiu, esențială pentru industria auto și aeronautică

Bismut – folosit în medicina nucleară, aliaje speciale și industria farmaceutică

Bor (tip metalurgic) – esențial în industria nucleară, fabricarea sticlei și a ceramicii avansate

Cobalt – component-cheie în bateriile litiu-ion pentru mașini electrice

Cupru – folosit în cabluri electrice, electronice și echipamente industriale

Galiu – esențial pentru semiconductori, LED-uri și telecomunicații

Germaniu – utilizat în fibre optice, dispozitive infraroșu și panouri solare

Grafit (puritate pentru baterii) – crucial pentru electrozii bateriilor litiu-ion

Litiu (puritate pentru baterii) – element vital în producția de baterii pentru vehicule electrice

Magneziu metalic – folosit în aliaje ușoare pentru industria auto și aerospațială

Mangan (puritate pentru baterii) – component al bateriilor și aliajelor rezistente la coroziune

Nichel (puritate pentru baterii) – utilizat în superaliaje și baterii pentru stocarea energiei

Metale din grupa platinei – esențiale în catalizatori, medicină și electronică Pământuri rare pentru magneți (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm, Ce) – folosite în turbine eoliene și motoare electrice

Siliciu metalic – element-cheie în panouri solare și semiconductori

Titan metalic – utilizat în industria aerospațială, navală și medicală

Wolfram – extrem de dur, folosit în unelte, echipamente militare și electronică.