El este salvatorul lui Ozzy, câinele pierdut în munții Bucegi și găsit după cinci zile

Marian Stanciu, angajat al ISU Brașov, este salvatorul lui Ozzy, câinele pierdut în munții Bucegi și pe care l-a găsit după cinci zile. Povestea beagle-ului pierdut, Ozzy, a devenit virala pe internet.

ISU Brașov a publicat pe Facebook povestea salvatorului lui Ozzy:

”Ozzy este un caine din rasa beagle, care s-a pierdut de stapana lui in data de 24.09.2023, pe traseul Bran – Refugiul Tiganesti. Patrupedul este unul foarte iubit, stapana acestuia luandu-l cu ea atat in concedii la malul marii, cat si pe drumuri de munte.

Povestea pierderii a ajuns pe grupuri de Facebook, lumea s-a implicat prin distribuire masiva, dar si in presa locala. A fost o cautare la care au ajutat multi cetateni din comunitate. Iubitorii de munte si nu numai s-au mobilizat si au refacut traseul de zeci de ori in cautarea acestuia.

S-au lipit afise, sute de persoane fiind alaturi de stapana patrupedului pierdut, fiecare contribuind la cautarea acestuia in limita posibilitatilor, atat prin cautare fizica, cat si prin vorbe de incurajare.

Miercuri dimineata, Marian a iesit la plimbare cu motocicleta in zona partiei de la Zanoaga din Bran. A zarit cainele, a deschis postarea sa verifice daca este vorba despre cainele cautat. Dupa ce s-a asigurat ca este vorba despre cainele pierdut, a sunat la Salvamont Brasov sa anunte gasirea lui. A urmarit animalul in jur de 30 de minute, pana a ajuns in ajutor un salvator montan din localitatea Bran.

S-a reusit prinderea catelului, si in scurt timp a urmat si emotionanta reintalnire cu proprietara, care in tot acest timp l-a cautat pe diferite trasee, pe unde a fost anuntata aparitia lui.

Colegul nostru de la Sectia de Pompieri Predeal, Stanciu Marian, este incadrat la noi din aprilie 2022 ca si soldat profesionist, insa este in sistem inca din anul 2021, acesta activand ca si voluntar pana in momentul incadrarii.

Te felicitam, Marian, pentru simtul civic de care ai dat dovada, pentru implicare, dar mai ales pentru faptul ca nu ai ramas nepasator.

De asemenea, pe acesta cale dorim sa adresam felicitari numarului mare de oameni care s-au mobilizat pentru cautarea animalului, Salvamontului, si tuturor celor implicati in reunirea celor 2 protagonisti ai povestii.

Totul e bine cand se termina cu bine!”