Corina Popa, fondatoarea Școlii de Gramatică, noul purtător de cuvânt al Ministerului Educației.

Ministerul Educației are un nou purtător de cuvânt. Corina Popa este lector dr. asociat la Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (CESI), Facultatea de Litere, Universitatea din București și fondatoarea proiectului Școala de gramatică.

Experiența sa profesională este strâns legată de domeniul educației, fiind, de-a lungul timpului, consilier la Departamentul Educaţie şi Cercetare al Administraţiei Prezidenţiale, expert în etică universitară în cadrul UEFISCDI, realizatoarea emisiunii „Next: educația viitorului” și consilier pe probleme de educație la Parlamentul României.

Printre proiectele de educație coordonate sub egida inițiativei Școala de gramatică (inițiativă de popularizare a regulilor de exprimare corectă în limba română, cu peste 90.000 de urmăritori în social media) se numără platforma de învățare a limbii române „Cuvinte românești” (cuvinteromanesti.ro), campania „La Ploiești, corect vorbești!” și „GramMania Diaspora – Festivalul tinerilor care vorbesc corect”, festival susținut de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Corina este prezentă constant în spațiul public cu intervenții care susțin echitatea și diversitatea în educație, atât la evenimente ca SuperTeach, EduInvest, FIEdu, TEDxCluj Salon, Romanian Conference for Education and Research etc., cât și în mass-media din România.