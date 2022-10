Cum a reușit un ONG să rezolve problema elevilor navetiști din Slănic

De astăzi, 4 octombrie 2022, Liceul Teoretic “Șerban Vodă” din Slănic Prahova a fost dotat cu un microbuz destinat elevilor. Proiectul se numește “Drumul spre educație” și a fost desfășurat de către Asociația pastel.

Microbuzul are o capacitate de 8 locuri și va putea transporta zilnic peste 100 de elevi care erau nevoiți să meargă pe jos, dus-întors, peste 8 kilometri, indiferent de condițiile meteo.

Visul asociației pastel este de a ajuta copiii și mediu. Faptele bune au ajuns și în Slănic Prahova, iar copiii de la Liceul Teoretic “Șerban Vodă” din Slănic au primit un microbuz care să îi ajute pe cei mici să ajungă cu bine la școală, respectiv acasă. Investiția ajunge la aproximativ 30.000 euro. Primăria promite că va asigura carburantul, precum și mentenanța microbuzului.

“Suntem astăzi aici, în Slănic, pentru că noi în asociație am avut un vis. Am avut acest vis de a ajuta copiii să meargă către școală. Suntem bucuroși dacă am reușit chiar și doar un elev am reușit să îl ajutăm să nu abandoneze școala – astfel, noi ne-am îndeplinit scopul. Avem acest motiv de «nicio lună fără o faptă bună» și încercăm să facem fapte bune pentru copii, pentru mediu. Să ne implicăm cât mai mult în a face fapte bune.”, Cătălina, project manager la Asociația pastel.

Directorul școlii spune că problema transportului era una delicată, iar acest microbuz nu face altceva decât să îi ajute pe cei mici să aibă parte de un act educațional de calitate, în siguranță, indiferent de drum și de starea vremii.

“Ceea ce s-a întâmplat astăzi este minunat pentru școală deoarece rezolvă o problemă: transportul școlar. Siguranța elevilor noștri contează foarte mult pentru noi. Cu siguranță și părinții vor fi mai puțin îngrijorați. Ne bucurăm cu toții de acest eveniment și mulțumim din suflet sponsorilor care pun preț pe educație.”, Lavinia Bîtie, director Liceul Teoretic “Șerban Vodă”, Slănic Prahova.

“Un proiect de mare necesitate pentru elevi”, spune primarul din Slănic

“Acest proiect a fost de mare necesitate pentru oraș, în special pentru copii, mai ales pentru cei de vârste fragede. Va veni din rău, frig, iarnă și au mijlocul de transport asigurat. Mulțumesc sponsorilor care ne-au ajutat, mulțumesc conducerii liceului pentru că ei s-au ocupat, dar m-au informat cu tot ceea ce se întâmplă. Și eu sunt mulțumit pentru că cei mici au cu ce să vină la școală.”, Costea Daneluș, primar Slănic, Prahova.

Microbuzul îi va ajuta pe tineri să nu renunțe la educație

“Acest microbuz era foarte necesar. Vremea nu ne mai ajută, iar copiii veneau înghețați la școală. Sezonul rece se apropie, iar impactul școlar era destul de mare. Microbuzul îi va ajuta pe elevi să vină cu drag la școală și să fie eliminate abandonul școlar, precum și absenteismul.”, Ion Viorica, reprezentant Profi.

Evenimentul de la Liceul Teoretic „Șerban Vodă” din Slănic Prahova

Ce spun organizatorii, primarul și sponsorii: