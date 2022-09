Momentul în care două avioane sunt la un pas să se ciocnească în aer. Greșeala aparține turnului de control

O tragedie aviatică a fost evitată la limită în Statele Unite, unde două avioane au fost la un pas să se lovească în aer. Este vorba despre un avion de linie care avea zeci de pasageri la bord și o aeronavă de mici dimensiuni. De vină ar fi angajații din turnul de control, care au dat indicații greșite.

Imaginile au fost filmate de la bordul avionului de mici dimensiuni, o aeronavă privată, model Cessna, în care se aflau trei oameni. Decolase de câteva secunde, iar pilotul a văzut venind din dreapta un imens avion de linie.

Era un Boeing 757 în care se aflau zeci de pasageri. Primul instinct al pilotului care se afla la manșa avionului de mici dimensiuni a fost să ridice aeronava, lucru pe care a și reușit să-l facă, evitând astfel o tragedie aviatică.

Într-un interviu acordat ABC News, pilotul a spus că avionul de linie se îndrepta foarte repede către el și că turnul de control nu l-a avertizat de faptul că un alt avion va decola în același timp. „Inițial am crezut că a aterizat, pentru că m-am gândit că turnul de control nu ne-ar putea pune într-o astfel de situație.

Apoi mi-am dat seama că lucrurile nu sunt în regulă, așa că imediat am virat la dreapta și am urcat cât am putut”, a spus pilotul.

Specialiștii în aviație din Statele Unite au demarat o anchetă pentru a stabili cine se face responsabil de incidentul petrecut deasupra Aeroportului Internațional Orlando, unul dintre cele mai aglomerate din SUA.

Imaginile filmate, dar și conversațiile pe care cei doi piloți le-au avut cu turnul de control le-au fost puse la dispoziție, iar în săptămânile următoare raportul final ar urma să fie publicat.