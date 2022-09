Trei notari și mai mulți funcționari din Urbanismul Primăriei Ploiești, cercetați de procurorii DNA

DNA a început o anchetă care vizează trei notari și mai mulți funcționari din Urbanismul Primăriei Ploiești. Angajații primăriei au aprobat construirea unui cartier de blocuri într-o zonă de case din Nordul Ploieștiului.

Antena 3 a difuzat marți seară un reportaj-anchetă intitulat ”Mafia imobiliară. Afacerea cu iz penal a unor afaceriști, notari publici și funcționari din Primăria Ploiești”.

Este vorba de construcția unor blocuri într-o zonă de case, care avea restricții de înălțime. Astfel, potrivit sursei citate, prin Planul Urbanistic Zonal se puteau autoriza doar edificarea unor clădiri de joasă înălțime, pentru servicii publice și de interes general, nici vorbă de construirea unor blocuri înalte.

Însă, imediat după cumpărarea terenului, firma de construcții a cerut modificarea PUZ-ului, iar primăria a aprobat și a emis autorizația de construire.

Proprietarii de case au cerut în instanță încă din 2018 suspendarea autorizației de construire și modificarea PUZ-ului, însă procesul nu s-a finalizat, iar primăria nu a făcut niciun demers pentru oprirea șantierului până la decizia instanței.

Mai mult, dezvoltatorul imobiliar a putut să vândă apartamentele din blocurile respective, cu complicitatea a trei notari din Ploiești. Aceștia au indus în eroare cumpărătorii și băncile creditoare, fiind omis faptul că imobilele nou construite au o serie de litigii.

Unul dintre notari, Frațian Eugen Iuliu, membru al Camerei Notarilor Publici Ploiești, a și fost sancționat de către Uniunea Națională a Notarilor Publici, cu 30.000 de lei, pentru „îndeplinirea, in mod repetat, a actelor și procedurilor notariale, cu nerespectarea dispozițiilor legal prevăzute pentru valabilitatea actului sau procedurii notariale in cauză, ori îndeplinirea acestora cu încălcarea dispozițiilor art. 9 și neglijență in efectuarea lucrărilor”. Pentru ceilalți doi notari cercetarea disciplinară nu a fost finalizată. În aceste cazuri Ministerul Justiției a sesizat și Parchetul, care a deschis o anchetă.

Observatorul Prahovean a încercat, fără succes, să-l contacteze telefonic pe notarul Frațian Eugen Iuliu.

În ceea privește funcționarii din Urbanismul Primăriei Ploiești, condus în acea perioadă de arhitectul șef Cristina Herția, care au fost de acord cu modificarea prin PUZ a regimului de înălțime și au eliberat autorizația de construire a blocurilor, aceștia sunt vizați acum de o anchetă a procurorilor DNA.

Reprezentanții Direcției de Urbanism susțin că numai dacă instanța va decide la finalul procesului anularea autorizației de construire a blocurilor se va putea declanșa o anchetă internă.

Reamintim că PUG-ul Ploieștiului nu a mai fost actualizat din 1999, ceea ce a permis modificarea regimului construcțiilor de către investitorii imobiliari prin PUZ-uri.

În prezent, noul PUG se află în sertarele Primăriei Ploiești, care amână la nesfârșit dezbaterea publică obligatorie pentru adoptarea documentului respectiv.

