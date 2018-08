Cine îl înlocuiește la Antena 1 pe Daniel Osmanovici, care a preferat un post de bugetar

Antena 1 a confirmat informația potrivit căreia prezentatorul Știrilor de weekend de la Antena 1, Daniel Osmanovici, va fi înlocuit. Acesta a preferat să plece la Casa de Asigurări de Sănătate pentru a fi purtător de cuvânt.

În locul lui Osmanovici, la pupitrul știrilor Antenei 1 va ajunge Bogdan Alecsandru, care a lucrat până acum la TVR Iași și România TV.

Acesta va face echipă cu Iuliana Pepene.

„După ce am trecut prin 10 ani de radio, în paralel cu mai bine de 10 de televiziune, am realizat programe, am fost producător, voiceover, ulterior prezentator și moderator la o televiziune de știri și am studiat și Comunicarea politică, ajungând la concluzia că domeniul prim în interesele mele profesionale este cel al știrilor” a declarat Alecsandru pentru observator.tv.