Interesați de un job în Germania, cu venituri nete de 1.800-2.000 de euro? Avi Prod Grup recrutează în Prahova

Într-o perioadă cu multe incertitudini economice, nevoia de joburi stabile și bine platite este o consecință firească pe piața forței de muncă. Companiile cu adevărat puternice recrutează acum personal dornic să se integreze în echipe care să le ofere stabilitate si un mediu de lucru cu posibilitati de dezvoltare.

Avi Prod Grup este o astfel de companie românească puternica, cu un portofoliu impresionant de realizări în domeniul constructiei rețelelor de gaz, apă – canal, electrice și reabilitări de drumuri.

Avi Prod Grup: ”Oferim soluții complete pentru dezvoltarea infrastructurii de utilități. Ne concentrăm pe rezultate concrete, conectăm comunitățile la rețelele esențiale și punem bazele unui viitor durabil.

Ne extindem la nivel internațional prin proiecte planificate atent, prin execuție eficientă și o abordare practică, orientată spre rezultate durabile. Suntem pregătiți să implementăm proiecte la nivel internațional, asigurând excelență operațională prin planificare riguroasă, livrare eficientă și expertiză tehnică solidă.”

Pentru cei interesati, in prezent, Aviprod Grup demarează o campanie de recrutare forță de muncă din Prahova, pentru proiecte de constructii drum si infrastructura îngropată (rețele).

Se va forma astfel o echipă de 25 muncitori cu experiență sau motivație în domeniile mentionate (operatori utilaj, pavatori, asfaltatori, săpători), care va lucra în Germania, începând cu luna martie din 2026.

De menționat este venitul lunar care pornește de la 1.800-2.000 de euro net. Societatea oferă în plus transport și cazare, concediu de odihnă la fiecare două sau trei luni, în funcție de planificare beneficii, precum și alte beneficii gândite pentru a asigura confortul necesar tuturor membrilor echipei, precum și familiilor de acasă.

Alte detalii privind condițiile de angajare și beneficiile pot fi obținute la datele de contact:

Mobil: 0758.019.681, Tel: 021.256.81.10 E-mail: [email protected]