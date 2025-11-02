- Publicitate -
Angajări la Serviciul de Ambulanță Prahova

ambulanta Prahova
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Prahova organizează concurs pentru ocuparea a cinci posturi vacante de șofer de autosanitară. Selecția dosarelor de înscriere are loc în data de 12 noiembrie.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Prahova organizează concurs la sediul Staţiei Ploieşti pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a cinci posturi de șofer de autosanitară.

Posturile vacante sunt la stația centrală din Ploiești, dar și la substațiile din Pucheni, Băicoi și Sinaia.

Posturile scoase la concurs de SAJ Prahova

  • 1 (unu) post de Şofer Autosanitară II – Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat – Staţia centrală Ploieşti
  • 1 (unu) post de Şofer Autosanitară II – Compartimentul de consultaţii de urgenţă şi transport sanitar neasistat – Staţia centrală Ploieşti
  • 1 (unu) post de Şofer Autosanitară II – Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat – Substaţia Pucheni
  • 1 (unu) post de Şofer Autosanitară II – Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat – Substaţia Băicoi
  • 1 (unu) post de Şofer Autosanitară II – Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat – Substaţia Sinaia

Calendarul concursului

  • Selecţia dosarelor de înscriere în data de 12.11.2025
  • Proba scrisă în data de 17.11.2025, ora 10:00
  • Interviul în data de 20.11.2025, ora 09:00

Condiții pentru participarea la concurs

  • diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
  • permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C;
  • 3 ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist (demonstrabil pe carte de muncă sau similar, încadrat pe autovehicule de mare tonaj, conform permisului de conducere categoria C);
  • diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier conform ordinului ministrului sănătăţii privind înfiinţarea Şcolii de ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti, actual Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, precum şi în alte servicii judeţene de ambulanţă acreditate prin ordin al ministrului sănătăţii;

