Ce firme participă la Bursa Angajatorilor Ploiești și ce locuri de muncă oferă

În perioada 24-25 octombrie, la Palatul Culturii din Ploiești, se desfășoară a cincea ediție a târgului de joburi Bursa Angajatorilor, organizat de Expo Prahova. Programul este vineri, 24 octombrie, între orele 10:00 și 15:00 și sâmbătă, 25 octombrie, între orele 10:00 și 13:00.

Firmele participante sunt: Vinci Energies, Dekomte, Bergenbier, Habau, Cristim, British American Tobacco, NN Asigurări de viață, Industrial Montaj, Vialis, Coni, CTP Group, Mc Donalds România, Ledmax, General Meel Electric, Fiatest și Sodan. Vor participa cu standuri Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, Gruparea Mobilă de Jandarmi, Universitatea Petrol-Gaze, AJOFM Prahova și Agenția pentru IMM și Turism Ploiești.

Lista posturilor disponibile:

CTP Group

Posturi tehnice și de producție:

Operator producție

Manipulant marfă

Operator depozit

Ambalator

Confecționer paleți

Operator mașini automate

Stivuitorist

Electrician

Tehnician mentenanță

Controlor calitate

Gestionar

Tipograf

Posturi administrative, middle & top management:

Manager producție

Manager aprovizionare și logistică

Inginer productie / Inginer proces

Supervizor EHS (SSM)

Reprezentant vânzări

Contabil senior

Specialist Resurse Umane

Inginer senior Java

McDonald’s România

Crew Member

Young Lead

Barista

Responsabil Ospitalitate

Dekomte

Ambalator manual

Confecționer

Tâmplar

CRIS-TIM

Manager tehnic

Operator depozit

Șofer distribuție

Preparator produse culinare

Chestionar produs finit

Manipulant mărfuri

Personal tehnic mecanic electromecanici

Operator producție

Cofetar

Bucătar

NN Asigurări

Consultanți financiari

Manageri în forța de vânzări

British American Tobacco

Global Graduate

Manager Producție – Șef Secție

Coordonator Proiecte

Șef Laborator Chimic

Analist Raportare Financiara

Coordonator Utilități

Tehnician Mecanic (Calificare Strungar)

Electrician

Laborant Chimist

Internship Specialist Îmbunătățire Procese

Internship Laborant

Internship Sustenabilitate

Habau Group

Consilier, expert, inspector, referent, economist în economie generală

Inginer mecanic

Șef șantier

Sudor

Lăcătuș mecanic

Mașinist la mașini pentru terasamente

Fierar betonist

Dulgher

Muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții

Bergenbier

Operatori

Electricieni

Mecanici

Specialiști

Analiști de calitate

Laboranți ingineri

Experți tehnici

Automatiști

Vialis

Inginer construcții civile, industriale și agricole Inginer geodez/topometrist

Inginer întocmire carte tehnică

Inginer constructor (lucrări apa-canal) Muncitori calificati (lucrări apa-canal) Chestionar depozit Inspector/Expert SSM specialist achiziții pentru ofertare



Coni

Inginer CFDP

Maistru poduri și drumuri

Conducător auto

Mecanic utilaje terasamente: greder, buldozer, buldoexcavator, excavator, cilindru compactor

Electrician

Macaragiu

Asfaltator

Muncitor necalificat

General Meel

Electricieni echipamente electrice și energetice

Ingineri rețele electrice

Responsabil SSM

Electronist

Manager proiect instalații fotovoltaice

Industrial Montaj

Lăcătuș mecanic

Electrician

Sudor argon și electric

Inginer ofertare

Strungar

Inginer mecanic

Operator NDT

Vinci Energies

Electrician

Electromecanic

Tinichigiu

Vopsitor

Izolator

Ledmax