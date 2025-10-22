Cauți un job mai bun? Oferta LEDMAX la Bursa Angajatorilor

Târgul de joburi ”Bursa Angajatorilor” revine cu cea de a cincea ediție, pe 24 și 25 octombrie 2025, la Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești. Angajatorii de top din Prahova vor fi prezenți cu oferte tentante în companii prestigioase, locuri de muncă remunerate conform pregătirii și aspirațiilor.

Bursa Angajatorilor a propus pieței forței de muncă din Prahova reluarea interacțiunii directe a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui job. Comunicarea online s-a dovedit rapidă, însă nu reușește o apropiere firească, o cunoaștere detaliată a cererii și ofertei.

Astfel, încă din 2023, de la debutul acestui proiect dedicat angajatorilor de top și potențialilor angajați din Prahova, rezultatele au fost pe măsura așteptărilor participanților.

În galeria angajatorilor de top prezenți la târgul de joburi, organizat de Grupul Observatorul Prahovean, se află și LEDMAX

Grupul LEDMAX reprezintă o imagine de marcă cu capital 100% românesc, cu o experienţă de peste 20 ani în domeniul IT, fiind unul dintre cei mai mari distribuitori la nivel global de echipamente IT.

LEDMAX, cu o reputație puternică pentru onestitate și integritate în business, este un membru respectat al pieței globale de calculatoare, procesand peste 1.000.000 de sisteme anual printr-o varietate de canale comerciale.

Cu o echipă de peste 400 de colegi și o experiență de aproximativ 20 de ani, grupul LEDMAX oferă partenerilor săi globali produse și servicii de înaltă calitate, acoperind o gamă completă de nevoi tehnologice: echipamente hardware, componente și soluții integrate.

Compania se află într-o continuă expansiune și dezvoltare, fiind în căutare de noi colegi care sa se alature acestei echipe, oferind posibilitatea dezvoltării unei cariere de succes pe termen lung în cadrul companiei.

Ne propunem să rămânem un partener de încredere si de top pentru clienții noștri și un angajator care investește constant în dezvoltarea echipei și în performanță.

Valorile LEDMAX

-Integritate și responsabilitate în toate activitățile desfășurate.

-Calitate și inovație în selecția produselor și a soluțiilor oferite.

-Orientare către client și parteneriate durabile.

-Respect și colaborare în cadrul echipei.

Oportunități de carieră

În cadrul LEDMAX, oferim un mediu de lucru profesionist și dinamic cu multiple oportunități de dezvoltare unei cariere de success.

Căutăm persoane motivate, cu interes pentru domeniul IT, vânzări și logistică, care doresc să devina ambasadorii nostri interni si arhitecti ai succesului LEDMAX.

Poziții disponibile

– Reprezentant vânzări

– Asistent Manager

– Specialist achiziții

– Tehnician suport IT

– Operator introducere si validare date

– Electrician

– Sortator

– Manipulant marfuri

LEDMAX – Angajament sustenabil pentru un viitor verde

LEDMAX a făcut un pas important către un viitor mai verde, investind în panouri solare fotovoltaice pentru alimentarea nevoilor sale, iar fiecare picătură de energie pe care o utilizăm provine numai din resurse verzi, îmbunătățind clima planetei noastre și lăsând copiilor noștri o moștenire mai curată.

Această inițiativă reflectă o parte din angajamentul companiei față de eficiența energetică, de inovație și de protecția mediului.

LEDMAX contribuie constant prin promovarea unei culturi sustenabile, oferind un exemplu concret pentru parteneri, angajați și mai ales pentru comunitate.

Vino să ne cunoști!

Vă asteptam cu drag să ne cunoasteti vizitand standul LEDMAX la cea de-a cincea editie a târgului de joburi Bursa Angajatorilor, pe 24 și 25 octombrie, în Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești (vineri 10-15, sâmbătă 10-13).