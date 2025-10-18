Cauți un job stabil? Vizitează standul Industrial Montaj de la Bursa Angajatorilor

Târgul de joburi ”Bursa Angajatorilor” revine cu cea de a cincea ediție, pe 24 și 25 octombrie 2025, la Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești. Angajatorii de top din Prahova vor fi prezenți cu oferte tentante în companii prestigioase, locuri de muncă remunerate conform pregătirii și aspirațiilor.

Bursa Angajatorilor a propus pieței forței de muncă din Prahova reluarea interacțiunii directe a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui job. Comunicarea online s-a dovedit rapidă, însă nu reușește o apropiere firească, o cunoaștere detaliată a cererii și ofertei.

Astfel, încă din 2023, de la debutul acestui proiect dedicat angajatorilor de top și potențialilor angajați din Prahova, rezultatele au fost pe măsura așteptărilor participanților.

În galeria selectă a angajatorilor de top din Prahova se află și Industrial Montaj

Industrial Montaj este o companie de servicii industriale cu peste 30 de ani de experiență în livrarea de proiecte în România și în întreaga Europă. Clădită pe valori familiale puternice și îmbogățită de o moștenire multiculturală româno–franceză, compania îmbină stabilitatea financiară, măiestria tehnică și excelența organizațională pentru a crea valoare pe termen lung pentru clienți și parteneri.

Industrial Montaj: “Suntem specializati în furnizarea de soluții industriale complet integrate, de la contracte EPC la cheie și construcții industriale, până la prefabricarea conductelor, instalarea echipamentelor grele, fabricarea structurilor metalice și mentenanța operațională, inclusiv opriri tehnice complexe.

Fiecare proiect este abordat ca un parteneriat strategic, asigurând alinierea la obiectivele clientului, cerințele de reglementare și standardele internaționale de calitate și siguranță.”

Industrial Montaj deservește o gamă largă de industrii, inclusiv energie și producerea de electricitate, petrol și gaze, industrii petrochimice și chimice, farmaceutice, alimentare și cosmetice conforme cu standardele GMP, proiecte de mediu și valorificare energetică a deșeurilor, industrie grea, facilități nucleare și infrastructuri de nouă generație, precum centre de date și centrale de energie verde.

Portofoliul demonstrează decenii de proiecte cu impact, incluzând centrale de cogenerare și energie regenerabilă, rețele critice de conducte pentru instalații industriale și chimice, instalații moderne pentru industria farmaceutică și alimentară, proiecte nucleare conforme cu reglementări internaționale stricte, precum și infrastructuri de ultimă generație care susțin centre de date și soluții energetice sustenabile.

”Oferta de locuri de muncă la Industrial Montaj: lăcătuș mecanic, electrician, sudor argon și electric, inginer ofertare, strungar, inginer mecanic, operator NDT.

Oferta completă a posturilor disponibile în cadrul societății Industrial Montaj poate fi studiată în detaliu, la ediția a cincea a târgului de joburi Bursa Angajatorilor, vizitând standul firmei pe 24 și 25 octombrie, în Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești.

Angajatorii interesați să participe la târgul de joburi ne pot contacta prin e-mail [email protected] sau tel./whatsapp: 0785.075.111 și 0726.221.596.