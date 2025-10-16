Poți avea job mai bun la Vialis Engineering. Vino la Bursa Angajatorilor!

Târgul de joburi ”Bursa Angajatorilor” revine cu cea de a cincea ediție, pe 24 și 25 octombrie 2025, la Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești. Angajatorii de top din Prahova vor fi prezenți cu oferte tentante în companii prestigioase, locuri de muncă remunerate conform pregătirii și aspirațiilor.

Bursa Angajatorilor a propus pieței forței de muncă din Prahova reluarea interacțiunii directe a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui job. Comunicarea online s-a dovedit rapidă, însă nu reușește o apropiere firească, o cunoaștere detaliată a cererii și ofertei.

Astfel, încă din 2023, de la debutul acestui proiect dedicat angajatorilor de top și potențialilor angajați din Prahova, rezultatele au fost pe măsura așteptărilor participanților.

În galeria selectă a angajatorilor de top din Prahova se află și Vialis Engineering

Descrierea companiei

VIALIS ENGINEERING S.A. a fost înființată în anul 2012 ca antreprenor general de execuție lucrări edilitare de inginerie civilă și industrială, înființare rețele apă și canalizare, reabilitări termice blocuri, restaurare și revitalizare clădiri și monumente istorice.

Accentul clar pe calitate a permis companiei să își extindă operațiunile, iar experiența acumulată a contribuit la atingerea unui nivel superior de perfecționare, din punct de vedere organizatoric, tehnic si profesional.

Posturi disponibile

Inginer construcții civile, industriale și agricole

Inginer geodez/topometrist

Inginer întocmire carte tehnică

Inginer constructor (lucrări apă-canal)

Muncitori calificați (lucrari apă-canal)

Gestionar depozit

Inspector/Expert SSM

Specialist achizitii pentru ofertare

Oferta completă a posturilor disponibile în cadrul Vialis Engineering poate fi studiată în detaliu, la ediția a cincea a târgului de joburi Bursa Angajatorilor, vizitând standul firmei pe 24 și 25 octombrie, în Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești.

Angajatorii interesați să participe la târgul de joburi ne pot contacta prin e-mail [email protected] sau tel./whatsapp: 0785.075.111 și 0726.221.596.