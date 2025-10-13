Cauți un job mai bun? CTP Group participă la Bursa Angajatorilor

Târgul de joburi ”Bursa Angajatorilor” revine cu cea de a cincea ediție, pe 24 și 25 octombrie 2025, la Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești. Angajatorii de top din Prahova vor fi prezenți cu oferte tentante în companii prestigioase, locuri de muncă remunerate conform pregătirii și aspirațiilor.

- Publicitate -

Bursa Angajatorilor a propus pieței forței de muncă din Prahova reluarea interacțiunii directe a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui job. Comunicarea online s-a dovedit rapidă, însă nu reușește o apropiere firească, o cunoaștere detaliată a cererii și ofertei.

Astfel, încă din 2023, de la debutul acestui proiect dedicat angajatorilor de top și potențialilor angajați din Prahova, rezultatele au fost pe măsura așteptărilor participanților.

- Publicitate -

În galeria selectă a angajatorilor de top din Prahova se află și CTP Group

CTP Group, una dintre cele mai dinamice și apreciate agenții de recrutare și muncă temporară din județul Prahova, participă la Bursa Angajatorilor – Ediția a V-a, care va avea loc în perioada 24–25 octombrie 2025, la Palatul Culturii din Ploiești.

Cu o experiență de peste 15 ani în recrutare și servicii HR integrate, CTP Group deservește zilnic companii de top din industriile auto, IT, logistică, producție și ambalare – active în parcurile industriale din Ploiești, Brașov și București.

Ne găsiți la Sala Coloanelor, în următorul program:

- Publicitate -

Vineri, 24 octombrie : 10:00 – 15:00

: 10:00 – 15:00 Sâmbătă, 25 octombrie: 10:00 – 13:00

Ce joburi oferim?

Fie că ești la început de drum sau ai experiență într-un domeniu tehnic sau administrativ, CTP Group are oportunități pentru tine:

Posturi tehnice și de producție:

Operator producție

Manipulant marfă

Operator depozit

Ambalator

Confecționer paleți

Operator mașini automate

Stivuitorist

Electrician

Tehnician mentenanță

Controlor calitate

Gestionar

Tipograf

Posturi administrative, middle & top management:

Manager producție

Manager aprovizionare și logistică

Inginer producție / Inginer proces

Supervizor EHS (SSM)

Reprezentant vânzări

Contabil senior

Specialist Resurse Umane

Inginer senior Java

De ce să alegi CTP Group?

Contracte de muncă sigure și transparente

Beneficii atractive: transport gratuit, tichete de masă, asigurare medicală, bonusuri de performanță, etc

- Publicitate -

Suport complet în procesul de angajare – consiliere, orientare profesională și comunicare constantă.

O echipă profesionistă și implicată, mereu aproape de candidați

Căutăm persoane:

- Publicitate -

Serioase și motivate, dornice de un loc de muncă stabil și aproape de casă, cu sau fără experiență – oferim sprijin pentru integrare și instruire

Vino să ne cunoști la standul CTP Group!

Adresează întrebări, depune CV-ul tău și intră în contact direct cu echipa noastră de recrutare.

Poți trimite CV-ul și în avans la: [email protected]

- Publicitate -

Sau sună-ne pentru detalii: 0730 464 071 / 0747 252 551

CTP Group – Customer. Trust. Partnership

Recrutăm cu grijă. Administrăm cu responsabilitate. Livrăm rezultate.

- Publicitate -

Oferta completă a posturilor disponibile în cadrul CTP Group poate fi studiată în detaliu, la ediția a cincea a târgului de joburi Bursa Angajatorilor, vizitând standul firmei pe 24 și 25 octombrie, în Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești.

Angajatorii interesați să participe la târgul de joburi ne pot contacta prin e-mail [email protected] sau tel./whatsapp: 0785.075.111 și 0726.221.596.