Cauți un job mai bun? McDonald’s România participă la Bursa Angajatorilor

Târgul de joburi ”Bursa Angajatorilor” revine cu cea de a cincea ediție, pe 24 și 25 octombrie 2025, la Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești. Angajatorii de top din Prahova vor fi prezenți cu oferte tentante în companii prestigioase, locuri de muncă remunerate conform pregătirii și aspirațiilor.

Bursa Angajatorilor a propus pieței forței de muncă din Prahova reluarea interacțiunii directe a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui job. Comunicarea online s-a dovedit rapidă, însă nu reușește o apropiere firească, o cunoaștere detaliată a cererii și ofertei.

Astfel, încă din 2023, de la debutul acestui proiect dedicat angajatorilor de top și potențialilor angajați din Prahova, rezultatele au fost pe măsura așteptărilor participanților.

În galeria selectă a angajatorilor de top din Prahova se află și McDonald’s România

Prezentare McDonald’s în România

De ce să te alături echipei?

La McDonald’s® creștem împreună. Suntem peste 7.000 de colegi în toată țara. Venim din medii diferite, cu hobby-uri și planuri variate, dar vrem aceleași lucruri: să învățăm, să lucrăm bine în echipă și să oferim fiecărui client o experiență plăcută.

Aici contează ce poți învăța, nu de unde pornești. Fie că e primul tău job sau un pas înainte în carieră, ai ocazia să te dezvolți într-un ritm care ți se potrivește. Prin training-uri și programe dedicate îți dezvolți abilități care îți vor fi utile oriunde – de la comunicare și lucru în echipă, până la primele noțiuni de leadership.

Dacă vrei să mergi și mai departe, ai tot sprijinul să avansezi rapid. Programul YoungLead, gândit special pentru studenți și absolvenți, e un adevărat accelerator de leadership: în doar 9 luni poți trece de la primul job la rolul de manager.

Știm cât de important este și echilibrul între job, studii și timp liber – 45% dintre colegii noștri au sub 25 de ani, iar 600 sunt studenți sau masteranzi. De aceea, îți oferim program flexibil, sporuri pentru ture de noapte și weekend, precum și campanii de motivare și recompense.

În plus, sprijinim dezvoltarea ta academică, dacă ai rezultate bune la facultate și la muncă. Doar în 2025 acordăm 243.000 RON net prin bursele McDonald’s® Performers pentru 81 de colegi cu rezultate excelente.

Suntem un brand în continuă expansiune, deschidem permanent restaurante noi și creăm astfel noi oportunități de job și de creștere. În același timp, avem grijă de comunitățile în care activăm. Suntem partenerul de misiune al Fundației pentru Copii Ronald McDonald, care ține familiile împreună în Casele Ronald McDonald din București, Timișoara, Iași. Susținem constant proiecte de educație și voluntariat, iar tu poți fi parte din aceste inițiative și poți contribui direct la schimbarea în bine.

Dacă vrei un job stabil, într-o echipă prietenoasă, cu șansa de a învăța și de a avansa rapid, locul tău e aici, la McDonald’s®. Iată posturile disponibile: Crew Member, Young Lead, Barista, Responsabil Ospitalitate.

Despre Premier Restaurants România

Premier Restaurants România operează restaurantele McDonald’s® în România. McDonald’s® este lider al pieței restaurantelor, cu 110 restaurante în 33 de orașe, dintre care 62 restaurante cu McDrive® și 70 de cafenele McCafé®. Compania are o echipă de peste 7.000 de angajați care le oferă consumatorilor produsele preferate, pregătite din ingrediente de calitate. Pentru mai multe informații, vizitați: www.mcdonalds.ro și www.facebook.com/McDonalds.ro.

Despre Premier Capital

Premier Restaurants România este parte a companiei Premier Capital, partenerul pentru dezvoltare al restaurantelor McDonald’s® din Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta și România. Premier Capital plc operează 197 restaurante, care oferă și servicii McDrive®, McDelivery și McCafé®, și are peste 11.000 de angajați. Premier Capital plc reprezintă business-ul McDonald’s® al grupului Hili Ventures Ltd, prezent în 10 țări din Europa și Africa de Nord, implicat în diverse operațiuni din industria alimentară și a ospitalității, retail, imobiliare, transport, inginerie și tehnologie. Hili Ventures are o echipă de peste 12.000 de angajați și deține parteneriate cu Apple, Konecranes, McDonald’s®, Microsoft, NCR, Six Senses și multe alte branduri internaționale.

Oferta completă a posturilor disponibile în cadrul McDonald’s România poate fi studiată în detaliu, la ediția a cincea a târgului de joburi Bursa Angajatorilor, vizitând standul firmei pe 24 și 25 octombrie, în Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești.

Angajatorii interesați să participe la târgul de joburi ne pot contacta prin e-mail [email protected] sau tel./whatsapp: 0785.075.111 și 0726.221.596.