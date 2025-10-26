Huta Slavia – Slovacii care trăiesc tradiția în fiecare zi

O zi trăită în Huta Slavia înseamnă tradiție, gastronomie și liniștea unui loc de vizitat. Vacanța de vară s-a terminat. Ne gândim deja la cea de iarnă, la Crăciun sau chiar la petrecerea dintre ani. Și cum zice un gospodar înțelept „omul gospodar își face vara car și iarna sanie” așa și eu mă gandesc că poate vă stârnesc ideea pentru câteva zile de vacanță.

Locație : Șinteu, jud. Bihor,

: zilnic 08:00–22:00 Ideal pentru familii, gurmanzi, iubitori de tradiții și natură.

Am pornit într-o dimineață liniștită spre Munții Șes, cu sentimentul că la capătul pădurii voi găsi ceva diferit. Pe măsură ce drumul se strecura printre brazi, liniștea devenea o poveste. Când am intrat în Huta Slavia, am înțeles că nu eram la o destinație turistică obișnuită, ci într-un loc unde tradiția nu se explică ci se trăiește.

Comunitatea și identitatea

În Șinteu, comunitatea slovacă și-a păstrat identitatea neatinsă. Limba, portul, gastronomia – toate sunt părți ale aceleiași povești. Nimeni nu face spectacol din tradiție. Oamenii o trăiesc simplu, firesc, în fiecare zi. Timpul păstrează ritmul oamenilor, nu invers.

Șinteu este o localitate frumos răsfirată pe culmile Munților Șes, creată de descendenții slovacilor din Munții Tatra și vă întâmpină la Huta Slavia cu fireasca ospitalitate slovacă a unui sat de munte. Aici veți găsi un loc de popas tradițional în care este bine pentru oricare drumeț să zăbovească măcar un ceas de vreme pentru a-și trage sufletul.

