Premieră în Ploiești: Cofetăria Acapulco a deschis un loc de joacă

Cunoscută pentru deserturile sale savuroase și atmosfera caldă, Cofetăria Acapulco continuă să aducă bucurie comunității ploieștene printr-o nouă inițiativă. A deschis un spațiu de joacă modern, dedicat copiilor, chiar la etajul 1 al cofetăriei.

Cu un design colorat, jucării diverse și o amenajare prietenoasă, noua zonă este gândită astfel încât cei mici să se bucure în siguranță de ore întregi de distracție, în timp ce părinții se pot relaxa savurând o cafea aromată sau o prăjitură delicioasă.

„Ne-am dorit să le oferim celor mici un loc în care să se simtă liberi, veseli și în siguranță, iar părinții să poată savura în liniște un desert sau o cafea. Este un proiect de suflet și ne bucurăm că putem oferi comunității noastre ceva în plus față de ceea ce oferă o cofetărie tradițională”, declară administratorii Cofetăriei Acapulco.

Spațiul este ideal pentru aniversări, petreceri tematice sau alte evenimente speciale pentru copii. Echipa Acapulco pune la dispoziție tot ce este necesar pentru ca fiecare moment să fie memorabil: organizare completă și decor personalizat, deserturi și torturi realizate pe gustul celor mici, activități interactive și supraveghere dedicată.

„Vom avea grijă ca fiecare copil să se simtă minunat și să aibă parte de o aniversare de neuitat!”, promit reprezentanții cofetăriei.

Pe lângă noul spațiu de joacă recent deschis, clienții pot savura în continuare prăjiturile artizanale, torturile personalizate, produsele de patiserie și băuturile calde care au făcut din Cofetăria Acapulco un nume de referință în Ploiești.

Cofetăria Acapulco este locul unde bucuria copilăriei se împletește cu gustul inconfundabil al momentelor dulci! (P)