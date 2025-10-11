Festivalul Castanilor 2025. Interviu cu Mircea Vintilă

Cea de-a XXVI-a ediție a Festivalului Castanilor – In memoriam Gabi Dobre se desfășoară la Teatrul „Toma Caragiu” din Ploiești, în aceste zile. Evenimentul, organizat de Casa de Cultură „I.L. Caragiale” în parteneriat cu Primăria Ploiești, reunește artiști consacrați ai genului folk și tineri interpreți aflați la început de drum.

Concursul de interpretare a dat startul festivalului

Ziua de vineri a fost dedicată concursului național de interpretare și creație folk, la care au participat 9 concurenți, finaliștii acestui festival. Tinerii artiști au prezentat compoziții proprii sau reinterpretări ale unor piese consacrate. Juriul a apreciat originalitatea, interpretarea și mesajul pieselor, urmând ca astăzi să desemneze câștigătorul.

Sala a fost plină, dovadă că ploieștenii urmăresc îndeaproape muzica folk, autenticitatea și farmecul acestui gen muzical.

Devenită deja o tradiție, Marian Dragomir, Directorul Casei de cultura „I.L. Caragiale”, prezentatorul festivalului încă de la prima ediție, ne-a făcut o scurtă declarație:

„Anul acesta am făcut lucrurile altfel. Am lăsat alegerea recitalurilor publicului, iar rezultatul este o scenă plină de emoție, energie și folk de calitate. Mulțumim tuturor celor care ne-au trimis sugestii. Ploieștenii sunt parte din acest festival și ne bucură energia și implicarea lor. Vă invit să veniți și să vă bucurați de spectacolele alese chiar de ploieșteni.”

Atmosfera a fost una boemă, caldă, specifică iubitorilor acestui gen muzical. Prima parte a festivalului a debutat cu recitalurile concurenților. Emoția și-a spus cuvântul iar la finalul acestei probe, participanții au fost copleșiți de aplauzele din sală ca semn de mulțumire al prestațiilor lor muzicale. Președinte al juriului din acest an, cunoscuta Magda Puskas, a felicitat pe toți concurenții și a apreciat compozițiile și vocile extraordinare.

„Eu mă pot doar bucura pentru că acești copii au îmbrățișat acest gen muzical care promovează poezia. Noi cântăm poezie”.

Concurenții la această ediție, a XXVI-a sunt următorii:

Adelina Iancu, Vlad Pârău, Summer//Nights, Alma Andronache, Grup Zori, Bianca Constantinescu, Denisa Fodac, Silvia Ceche, Patricia Bădița.

Sâmbătă, în cadrul celei de a doua zi a Festivalului, se va desemna câștigătorul.

Recitalurile de vineri – Mircea Vintilă, cap de afiș

Seara a continuat recitalurile artiștilor consacrați. Pe scenă au urcat Marius Glonț & Grupul Folk „Chitara Prahovei”, deja o prezență de ani buni pe scena festivalului, Magda Puskas, Baba Novak și Mircea Vintilă, invitatul special al ediției din acest an.

Un moment ce merită subliniat, a fost recitalul susținut de Marius Glonț & Grupul Folk „Chitara Prahovei”, care a stârnit ropote de aplauze.

„Chitara Prahovei” este un proiect al Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, coordonat de profesorul Marius Glonț, care reunește mai multe grupuri folk din Urlați, Tomșani, Măgurele, Drăgănești și Ploiești. Scopul proiectului este acela de a promova muzica folk în rândul tinerilor și de a păstra vie această frumoasă tradiție muzicală. Marius Glonț și ai lui elevi au dăruit publicului emoție și autenticitate, aducând împreună tradiția și inovația. Membrii proiectului nu doar interpretează muzica folk, ei o trăiesc, o respiră și o transmit mai departe cu pasiune.

Au urmat apoi momente de bucurie, de amintiri nostalgice pentru cei de vârsta a doua, de apreciere și trăire la cote maxime, atunci când Mircea Vintilă, „Ciocu”, așa cum mai este cunoscut și-a început recitalul.

De 26 de ediții, Festivalul Castanilor adună oameni, povești și cântece. Este un festival care poartă numele lui Gabi Dobre, jurnalistul și omul care a crezut, dincolo de cuvinte, că muzica poate unii generații. Anul acesta, pe scena Teatrului Toma Caragiu, se reîntâlnesc artiștii folkului românesc, iar între ei, Mircea Vintilă, un nume care nu mai are nevoie de prezentare. Cu vocea-i caldă și chitara care povestește, el aduce în Ploiești aceeași bucurie simplă și curată: bucuria de a cânta împreună.

Interviu cu Mircea Vintilă

Domnul Vintilă, bine ați revenit la Ploiești! Cum este să vă întoarceți sub castanii acestui festival, după atâția ani?

Sunt bucuros că am fost invitat și anul acesta să vin la festival. Este un festival la care eu particip din cele mai vechi timpuri, chiar de la prima ediție. Sunt bucuros că sunt alături de prieteni și de copii tineri excepționali. Am stat și cu prietenii mei, i-am ascultat și i-am auzit ce frumos cântă. Se cântă pe voci, se cântă cu orchestrație, adică este ceva interesant. Este foarte frumos ce se face aici. Mă bucur teribil că nu faci un festival odată și după aceea uiți de el.

Vă mai amintiți prima dată când ați urcat pe scena Festivalului Castanilor? Cum era publicul atunci?

A fost minunat. Gabi Dobre m-a invitat. Era un prieten foarte bun. M-a invitat și am avut un recital frumos. Era nebunie mare de tot. Pe atunci muzica folk se trăia prin toți porii corpului, pot spune se vorbea muzică folk.

Tocmai mi-ați spus de Gabi Dobre, în memoria lui, este organizat acest festival. Ce amintire păstrați despre el ca om al folk-ului și al presei?

Este extraordinar pentru ceea ce a început și a făcut Gabi Dobre. Un jurnalist extrem de bun și apreciat care și- a dedicat viața mass-media cu pasiune și implicare. Iată suntem la XXVI-a ediție, vă dați seama. Poate fi o nebunie, dar o nebunie frumoasă. Eu mă bucur foarte mult pentru că această tradiție merge mai departe. Sunt convins că Gabi ne privește și se bucură.

Viața lui a fost o luptă. Azi, vă rog pe voi prahovenii să continuați această luptă, să fiți mereu învingători! Să duceți mai departe ceea ce se întâmplă și ceea ce fac toți cei de aici împreună cu copiii ăștia tineri, care sunt foarte talentați și foarte buni.

Ce înseamnă pentru Mircea Vintilă să ducă mai departe, prin cântec, memoria celor care au construit această lume a folkului?

Ce înseamnă? Că este o bucurie teribilă pentru mine să-mi aduc aminte și să mă uit la acești minunați copii. Am stat și am ascultat, am văzut că cei tineri, în afară de compozițiile lor, de creațiile lor proprii, cântă și piese muzicale ale celor care nu mai sunt, sau coveruri ale unor folkiști cunoscuți.

Cum se simte, din spatele chitarei, acel moment când publicul cântă „Hanul lui Manuc” sau „Pământul deocamdată”…?

De multe ori, tot încerc să le răspund, să vedem dacă vă mai duceți aminte de refrenele cunoscute și reacția este totală, se cântă de la început până la sfârșit. Cântă absolut tot recitalul. De fapt și astă seară, spre finalul concertului, o să cântăm împreună cu cei tineri care au participat, o piesă foarte cunoscută „Vinovații fără vină”.

Ce le transmiteți tinerilor din concursul de astăzi?

Să nu se lase, să cânte, să cânte…să asculte de domnul profesor, cel care are grijă de ei și i-a învățat. A demarat acest proiect frumos, să meargă înainte, tare și cu forță. Să cântăm pe orice scenă atunci când ne aflăm împreună.

Publicul ploieștean a rămas fidel folkului. Ce are el special, dincolo de aplauze?

A rămas special din cele mai vechi timpuri. Am avut foarte multe concerte aici, este o deosebită plăcere pentru mine să fiu pe scenele din Ploiești. Am amintiri plăcute, am cunoscut oameni deosebiți care mi-au rămas prieteni. Voi ploieștenii aveți ceva aparte, simțiți cultura. Glumesc un pic, voi nu sunteți „vinovații fără vină” voi sunteți ”vinovați” că iubiți muzica folk.

Cum ați descrie în trei cuvinte orașul Ploiești, văzut prin ochii unui artist?

Este un oraș minunat, este foarte aproape de casă, de București așa că mă simt foarte bine de fiecare dată când vin aici.

Ce înseamnă, pentru Mircea Vintilă, să cânți folk în 2025?

Zeci de ani de carieră. Zeci de ani și iată că pe 27 Ianuarie anul acesta s-au împlinit 50 de ani de când a fost compusă piesa „Pământul deocamdată”. Da, este o bucurie ca după atâta timp să ți se cânte piesele preferate dar mai ales să auzi sala cum fredonează împreună cu tine.

Dacă ar fi să lăsați un mesaj scris pentru Observatorul Prahovean, ce ar spune el?

Vă iubesc la fel de mult cum și voi mă iubiți pe mine!

Aici, la Festivalul Castanilor – In memoriam Gabi Dobre, folkul nu este nostalgie, ci o formă de speranță care răsună din inimă în inimă.