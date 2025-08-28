- Publicitate -

Comunicat de presă Aveuro Internațional

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean

Data:

În contextul dezbaterilor recente privind achizițiile de microbuze electrice pentru elevi prin programele PNRR, compania Aveuro Internațional, unul dintre principalii furnizori selectați în cadrul licitațiilor organizate de consiliile județene, face o serie de clarificări esențiale cu privire la prețuri, proceduri, omologări și angajamentele asumate.

- Publicitate -

Fondată la Câmpina, Aveuro Internațional este singura companie din Europa cu omologare internațională pentru microbuze electrice școlare pe șasiu de Ford și Mercedes. Cu o experiență de peste 10 ani în producția și carosarea de vehicule electrice pentru transport public, compania și-a câștigat reputația de partener de încredere atât în România, cât și pe piețele europene.

„Am înțeles perfect preocuparea opiniei publice privind utilizarea fondurilor europene și suntem primii interesați de transparență totală. Toate procedurile la care am participat au fost competitive, deschise și supuse controlului autorităților. Reputația noastră a fost construită în timp, prin muncă, respectarea legii și standarde înalte de calitate.”, declară Vlad Papuc, director general Aveuro Internațional.

Un proiect de anvergură și provocări asumate

În 2023, statul român a lansat un program ambițios de achiziție a microbuzelor electrice pentru elevi, cu finanțare europeană. Obiectivul inițial: 3.200 de unități. Ulterior, în urma cererilor primite de la consiliile județene, s-a modificat specificația tehnică – de la microbuze de 8+1 locuri la 16+1 locuri – ceea ce a redus numărul final de vehicule livrabile la aproximativ 1.300.

Administrație

Primăria Ploiești se împrumută pentru tramvaie noi

Primăria Ploiești intenționează achiziționarea a 20 de tramvaie noi. Valoarea estimată a proiectului privind reînnoirea flotei de tramvaie este de 50 de milioane de...
- Publicitate -

Aveuro Internațional a câștigat peste 35 de contracte în țară, datorită capacității tehnice, bonității financiare și capacității logistice de a produce și livra până la 6 microbuze electrice pe zi. În plus, compania a oferit garanții extinse – de 8 sau chiar 10 ani – ceea ce a influențat în mod semnificativ prețul final al vehiculelor, justificând diferențele față de ofertele altor firme din domeniu.

Transparență, conformitate legală și prețuri în linie cu piața europeană

Contrar speculațiilor din spațiul public, compania precizează că toate prețurile sunt conforme cu bugetele alocate de statul român, stabilite prin Ghidul Solicitantului al Ministerului Educației. Acesta estima, încă din 2023, un preț de referință de 240.000 euro fără TVA pentru un microbuz electric de 16+1 locuri, în funcție de dotările solicitate și cerințele de omologare.

„Prețul include nu doar achiziția platformei Ford sau Mercedes, ci și carosarea, omologarea europeană, testările tehnice, logistica, service-ul pe 10 ani, garanția extinsă și riscurile asumate pentru tehnologii aflate la început de drum. Ne-am încadrat sub bugetul estimat de stat în majoritatea licitațiilor. Am fost chiar întrebați, oficial, dacă prețurile noastre nu sunt prea mici”, a precizat Vlad Papuc.

- Publicitate -

Un model de business construit pe inovație și responsabilitate

Aveuro Internațional este un producător român cu orientare internațională. Din 2015, compania a livrat vehicule electrice în Suedia, Belgia, Israel și alte piețe europene. Investițiile constante în tehnologie, omologări și infrastructură au transformat Aveuro într-un lider regional în segmentul transportului electric școlar.

Microbuzele electrice produse la Câmpina respectă cele mai stricte standarde europene de siguranță, fiind echipate cu baterii de ultimă generație, dotări moderne și capacitate ridicată de transport – adaptate nevoilor reale din mediul rural și urban mic.

Fără influențe politice, fără excepții

În pofida speculațiilor privind influențe politice, reprezentanții companiei resping categoric aceste acuzații. Aveuro Internațional nu a câștigat nicio licitație în județul Prahova, deși este companie locală, ceea ce contrazice orice teorie a favorizării.

Travel&Lifestyle

Unde fugim în weekend din Ploiești: Valea Doftanei

Valea Doftanei este o destinație de weekend din ce în ce mai căutată de turiștii dornici de a nu-și petrece mai mult de jumătate...
- Publicitate -

„Nu am avut sprijin politic. Am câștigat pe baza documentațiilor și a calității produsului. Am investit în flotă, în angajați, în tehnologie și în respectarea standardelor internaționale. Suntem mândri că am pus România pe harta europeană a transportului electric școlar”, spune Vlad Papuc.

Perspective: un preț mai mic în viitor, cu aceeași calitate

Odată cu finalizarea primului ciclu de producție și amortizarea investițiilor inițiale, Aveuro Internațional este pregătită să vină, în eventualitatea unui nou apel PNRR sau a unor noi finanțări UE, cu o ofertă mai competitivă ca preț, fără a compromite calitatea sau siguranța.

„Ne bazăm pe colaborări solide cu Ford și Mercedes. Avem capacitatea de a livra rapid, în volume mari, fără întârzieri. Vom rămâne dedicați unui transport școlar sigur, ecologic și sustenabil”, a încheiat Vlad Papuc.

- Publicitate -

Despre Aveuro Internațional

Aveuro Internațional este un producător român de vehicule electrice specializate, cu sediul în Câmpina, județul Prahova. Cu peste un deceniu de experiență în carosarea microbuzelor și autobuzelor, compania deține omologări europene și internaționale, fiind un partener preferat în proiecte de transport public ecologic din România și Uniunea Europeană. (P)

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Ce au pățit barbugiii care blocau o stradă din Ploiești

2
După ce  Observatorul Prahovean a publicat imagini cu o...
Exclusiv

Cel mai tare chitarist român vine la Republik Fest cu show-ul Queen simfonic

0
A doua ediție a festivalului Republik Fest Ploiești 2025...
Exclusiv

Bătaie la Dumbrăvești. Tânăr de 17 ani, lovit cu bestialitate

0
Un adolescent de 17 ani, din comuna Dumbrăvești, a...
Exclusiv

Efectele măsurilor guvernului Bolojan asupra sistemului privat de sănătate

0
Măsurile fiscale dispuse de Guvernul Bolojan tind să genereze...
Exclusiv

Povestea lui Romeo Ștefan: Arbitru între viață și handbal

0
Romeo-Mihai Ștefan a crescut cu handbalul în sânge, apoi...
- Publicitate -

Știri noi

Național

Cresc impozitele pentru mașini și locuințe

0
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că baza de...
Eveniment

Legendara trupă Scorpions revine în România

0
Legendara trupă germană Scorpions revine în România într-un concert...
Auto-moto

De la 1 septembrie se scumpește rovinieta. Cresc și amenzile

0
Taxa de drum din România (rovinieta) se va scumpi...
Sport

Petrolul a transferat un mijlocaș format în Franța

0
Petrolul Ploiești l-a transferat pe Danel Dongmo, jucătorul camerunez...
Viața Prahovei

Două proiecte importante, demarate, zilele acestea, în Ariceștii Rahtivani

0
Două proiecte importante au fost demarate, zilele acestea, în...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

1
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

12
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Unde fugim în weekend din Ploiești: Valea Doftanei

Corina Matei -
Valea Doftanei este o destinație de weekend din ce...

Aer condiționat portabil vs. ventilator cameră: cum a evoluat eficiența energetică în ultimii ani

Observatorul Prahovean -
Pe măsură ce verile devin tot mai calde, alegerea...

Back to School #doarlaafi cu vibe bun și outfituri care te reprezintă!

David Mihalache -
Toamna începe cu energie la AFI Ploiești, iar tu...

Unde fugim din Ploiești: Ținutul Buzăului, Urlați, Dâmbovița

Corina Matei -
Vara este pe final, majoritatea românilor și-au terminat concediile...
- Publicitate -

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean