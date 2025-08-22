- Publicitate -

Back to School #doarlaafi cu vibe bun și outfituri care te reprezintă!

Toamna începe cu energie la AFI Ploiești, iar tu poți da startul noului an școlar cu tot ce ai nevoie – dar mai ales cu stil! Hai să transformăm revenirea la școală într-o experiență fresh, cu rechizite smart, ținute chic, pauze delicioase și reduceri care-ți fac ziua mai bună.

Pregătit(ă) de școală, dar în stilul tău?

Fie că ești în căutarea unui ghiozdan super stylish, a celor mai creative seturi de papetărie sau a unor jucării educative care te inspiră, le găsești pe toate în același loc. Trebuie doar să dai o tură prin Half Price, Cărturești, Pepco, Noriel, magazin certificat LEGO si SMYK all for Kids – și e imposibil să nu pleci cu ceva care îți place!

Noul sezon = un nou look, pe vibe-ul tău

Începuturile sunt mai faine cu ținute care te fac să te simți bine. Explorează colecțiile de la Mango, US Polo, Half Price, Made by Society, Numero Uno și găsește-ți outfitul cu care să începi sezonul în forță – fie că e ceva comfy, casual sau wow!

Pauzele bune se cunosc după gust – și după gașcă!

Ia-ți prietenii și ieșiți din rutină cu un milkshake colorat, un burger juicy sau o pizza care să vă adune la masă. Ai de unde alege: Popeyes, Burger King, Pizza Bonita, Ted’s Coffee – gusturile nu se discută, dar vibe-ul e garantat!

Reduceri #doarlaafi

Ai AFI School Card? Atunci ai parte de reduceri la o mulțime de restaurante, cafenele și chiar la cofetaria din mall – pentru elevi, studenți și profesori care știu ce-i bun. 😎

Detalii aici: https://www.afiploiesti.ro/afi-school-card/

Surpriză pentru cineva drag?

AFI Gift Card – mereu alegerea perfectă atunci când vrei sa oferi un cadou! Detalii aici: https://www.afiploiesti.ro/gift-card/

Back to School e mai fun #doarlaafi!

Tu vino cu vibe-ul bun, de restul ne ocupăm noi.

Despre AFI Ploiești

Inaugurat în 2013, AFI Ploiești are o suprafaţă totală închiriabilă de 34.000 mp, disponibilă pe două nivele. Centrul comercial pune la dispoziția clienților săi numeroase branduri internaționale de fashion & accesorii, beauty, home & deco, un food court divers, dar și o zonă importantă de entertainment, care cuprinde numeroase oportunități de petrecere a timpului liber.

AFI Ploiești este deținut de AFI Europe, parte din AFI Properties, alături de AFI Cotroceni, AFI Brașov, AFI Arad și AFI City.  AFI Properties este o companie lider în domeniul dezvoltării, managementului și investițiilor imobiliare, care operează în Europa Centrală și de Est.

