O zi la „Baia Verde” – Slănic Prahova

Slănic Prahova rămâne una dintre stațiunile alese de prahoveni și nu numai, în zilele caniculare cu soare arzător. Adeseori, orașul este numit Slănic-Prahova, tocmai pentru a face deosebirea de Slănic Moldova, din județul Bacău. Așa că, într-o bună zi dimineață, m-am hotărât să „fug” de arșița verii și fără să stau prea mult pe gânduri am ajuns la „Baia Verde” din Slănic.

- Publicitate -

M-am întrebat și eu de ce se numește așa? Am căutat și iată ce am aflat:

„Denumirea „Baia Verde” din Slănic Prahova provine de la culoarea distinctivă a apei sărate din lacurile formate natural în urma prăbușirii unor vechi exploatări de sare. Apa acestor lacuri are adesea o nuanță verde‑smarald, uneori galben-verzui sau chiar gălbui intens, în funcție de:

– salinitate (care variază între 80 și peste 200 g/l), lumina solară și poziția soarelui pe cer.

Educație Radu Simionescu – Zbor Hub – un vis împlinit „Nu știu să stau. Poate nici nu vreau.” Așa își începe Radu Simionescu povestea, privind înapoi, dar vorbind mereu despre viitor. Într-o după-amiază caldă...

- Publicitate -

– reflexia vegetației din jur, mai ales în zonele în care lacul este înconjurat de arbori sau stuf.

– adâncimea apei și compoziția minerală (care include săruri, magneziu, fier, sulfați, carbonat de calciu etc.). Această culoare verde nu este artificială, ci naturală, apărând frecvent în lacurile sărate cu nămol sapropelic, unde fenomenul de bioacumulare și reflexie difuză a luminii oferă acest aspect spectaculos.”

Numele a fost atribuit informal încă din perioada interbelică de către localnici și vizitatori, dar a fost oficializat după 2010, când zona a fost reamenajată și modernizată cu denumirea de „Complexul Balnear Baia Verde” de către autoritățile locale.

- Publicitate -

Cum ajungi acolo

Slănic se află la o aruncătură de băț de Ploiești – 44 de kilometri și 100 de kilometri de Bucureşti. Accesul este posibil atât cu trenul, cât și cu autoturismul sau microbuzul.

Ce poți face la „Baia Verde”

„Baia Verde” este un complex compus din trei lacuri sărate, denumite de administratori Lacul 1, 2 și 3. Apele își schimbă nuanța în funcție de salinitate și de vreme. Salinitatea depășește 200 de grame pe litru în profunzime, adică de peste șase ori mai mult decât marea.

Datorită unui fenomen natural, așa cum aflat de la turiștii cu „ștate” vechi acolo, astăzi Lacul 2 nu este deschis publicului. Nivelul apei a scăzut brusc în mod natural, fără intervenție umană și nu mai permite scăldatul. Tot de la ei am aflat că au mai fost cazuri similare și tot în mod natural nivelul a crescut la normal. Practic cele trei lacuri „comunică” între ele, explicația fiind logică în acest caz.

Travel&Lifestyle Atmosferă de excepție la Retrologia, în Republica de sub castani Sâmbătă seara, după ora 20, ploieștenii s-au putut relaxa pe Bulevardul Independenței, în atmosfera muzicii anilor 80-90. Un eveniment reușit, pe care cei prezenți...

- Publicitate -

Pe lângă bălăceala miraculoasă, la „Baia Verde” te poți relaxa pe șezlonguri, sub umbreluțe, cu o carte în mână sau privind natura ori socializând cu prietenii.

Complexul de turism și agrement „Baia Verde” din Slănic, și-a deschis porțile pentru sezonul turistic 2025 pe data de 21 iunie și se va închide pe 7 septembrie odată cu finalul vacanței de vară a elevilor.

Decizia aparține firmei Transurban Serv Slănic cea care administrează locația.

- Publicitate -

Programul de funcționare este zilnic, între orele 8.00 -19.00. În acest sezon, turiștii au la dispoziție la „Baia Verde”, 800 de șezlonguri și 400 de umbrele de soare.

De câți bani ai nevoie ca să intri aici?

Este simplu: taxa de intrare pentru adulți este de 40 lei/persoană/zi, pentru elevi și studenţi – 20 lei/persoană/zi, iar pentru închirierea unei umbrele de plajă taxa este de 10 lei/zi.

Iscoditor fiind, căci așa îi este caracteristic reporterului, am aflat că în perioada săptămânii aici vin zilnic aproximativ 200-250 de turiști. Numărul lor crește mai ales sâmbăta și duminica, ajungând la o medie de 600-700 de vizitatori. Cert este că numărul celor dornici să viziteze, dar mai ales să se bucure de beneficiile de aici, a scăzut anul acesta comparativ cu anii trecuți.

- Publicitate -

Unde poți servi masa?

Am stat la plajă aproape o zi, cu gândul să am tenul în trendul verii, ciocolatiu. Și pe deasupra am profitat din plin de proprietățile terapeutice ale apei naturale. Dar „totul trece prin stomac” zice românul șugubăț. Iar cum tot omul-i gospodar, am văzut familii prietene, cu copiii, sau și cei în doi cu „clasicul” castronel cu salată, o omletă, poate și brânzică…deh ce are omul prin gospodărie.

Cum aici este loc pentru toate, așa și-a găsit locul și grătarul plin de bunătăți de la una din firmele de aici care se ocupau de mici, cârnăciori și alte preparate pe alese, ba din pui, ba din porc și hamsii. Iar ca meniul să fie complet nu lipseau cartofiori prăjiți și salatele.

Ei…să nu vă fac poftă, gata cu meniul. Mă întrebați cât costă? Eu vă răspund: 6 lei micul, fripturile la grătar 25 de lei, cartofi prăjiți 10 lei, salatele 10 lei. De mirosuri nu vă mai zic…

- Publicitate -

Dacă nu mă credeți, v-am făcut și poză.

Ce mai afli de la fața locului – cum spun reporterii?

Păi o mulțime de lucruri interesante. Mi-am ascuțit urechile, am uitat de google, dar am ”gugălit” printre turiști. Așa am aflat o sumedenie de rețete de la gospodinele mai în vârstă, ele sunt majoritare, am știu „mercurialul” din piețe, ba chiar și cum se dă „marț” la table. Pe alții mai tineri, i-am auzit povestind de frumusețile din alte zări. De la bunicii grijulii am mai aflat cum își învață nepoțeii să ajungă ca David Popovici!

De la cine, toate acestea?

De la turiștii pe care după accent sau din poveștile lor, ori întrebându-i, am aflat că sunt din toate colțurile țării: Oltenia, Moldova, Ardeal. Ca să nu mai zic de ai noștri localnici sau „vecini” de județe – București, Argeș, Dâmbovița.

- Publicitate -

Vă mărturisesc, pentru mine a fost o reală plăcere să port un dialog cu câțiva dintre ei. Așa am aflat și eu de o familie din Craiova care vine aici neîntrerupt de 54 de ani, sau de o pereche de bătrânei care de 36 de ani „bat” la porțile Slănicului. Tot de la ei am aflat de proprietățile apei, de faptul că la Slănic nu prea ai cum să te îneci…

Au venit, au văzut și i-am auzit dialogând:

„ Nu am știu până acum dar de acum încolo doar aici vom veni”

Iar despre generații ce să vă spun, sunt și familii de tineri cu copii mici, dar cei mai mulți sunt seniorii. Bunicul și bunica, pensionarii care se bucură și vin la „Baia Verde” pentru liniște, dar mai ales pentru sănătate.

Ce se tratează, ce proprietăți au apele sărate?

Am zis de sănătate, da, m-am documentat de la localnici și am aflat că apa are o mulțime de beneficii. Și pentru că vreau să le aflați și dumneavoastră, iată o parte dintre ele:

Tratamentul cu apă sărată are un efect antiinflamator, antialgic și decontractant. Organismul se fortifică și se diminuează durerile.

Medicii recomandă ca durata unei cure să fie de aproximativ 12 zile. Recomandarea celor de specialitate este să stați 1 oră în lac și 1 oră la plajă, fără să îndepărtați sarea de pe corp.

Afecțiuni tratate:

Artroze, entorse, fracturi, discopatii osteoporoză, spondiloze, psoriazis, boli respiratorii, ba chiar și meteosensibilitate. Sunt doar cele mai importante dintre ele.

Unde să vă cazați?

Găsiți aici o mulțime de posibilități, plecând de la pensiunile și hotelurile din zonă, la gazde ce vă așteaptă cu drag să le treceți pragul. O simplă căutare pe diferitele pagini web de specialitate și gata. Prețurile variază între 200 și 400 lei/noapte funcție de condițiile oferite.

Văzut, plăcut, plecat

La capitolul „promovat” menționez liniștea ce o găsești aici, beneficiile pentru sănătate, frumusețea naturii. Tot la acest capitol enumăr ordinea și curățenia din acest loc mirific și chiar subliniez instalația de panouri solare pentru duș.

Dar cum există și minusuri, recomand celor ce se ocupă de administrare o mai bună curățenie la grupurile sanitare, dar mai ale renovarea TOTALĂ a cabinelor de schimb și totodată creșterea numărului. Aici lasă de dorit, chiar și sistemele de închidere a ușilor, ca să nu mai spun de mirosul neplăcut din interiorul lor.

Am plecat și eu ca orice turist spre casă. În drumul meu m-am oprit și la gara din Slănic- Prahova, pentru a afla cum pot ajunge aici cei ce doresc o călătorie cu trenul. Și ca să nu fiu eu impiegatul de mișcare sau „șeful de tren” am făcut o fotografie la tabla cu mersul trenurilor.

Final de Zi

Iar cum totul se termină cu bine, am plecat de aici cu gândul că voi reveni curând. Natura, apa, dar mai ales beneficiile ei te fac să revii aici.

O zi la „Baia Verde” în Slănic‑Prahova oferă o combinație reușită între agrement, relaxare și tratament natural. Merită!

Alegerea rămâne la dumneavoastră, dacă doriți să vă bucurați măcar de o zi la Slănic-Prahova, cu ce ajungeți aici, ce mâncați și mai ales cu ce gânduri vă înapoiați la casa dumneavoastră!

Eu vă doresc drum bun, sănătate, și de ce nu la bună revedere ”Baia Verde”.

Ca să vă convingeți de cele lecturate aveți la finalul acestui material câteva fotografii.