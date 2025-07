Afacerea a deschis-o în urmă cu opt ani. Astăzi putem spune că garantează succesul business-ului Texturra Home, din Ploiești, prin sortimentul rafinat de perdele și draperii, cât și de galerii, șine sau accesorii care să completeze decorul ferestrelor. Edi Dragomir, la doar 36 de ani, este omul care înfrumusețează la propriu casele românilor, reușind să combine calitatea cu tot ce înseamnă tehnologia modernă. El nu doar vinde, ci dă viață oricărei idei pe care un client o are.

Trei showroom-uri în Ploiești

Anii au trecut, iar afacerea familiei Dragomir a trecut la un alt nivel. Unul select, menit să arate cilenților cât de important este să transforme o casă în acasă și să să integreze în căminul lor produse de înaltă calitate, la prețuri fără concurență.

Texturra Home& Textil este azi un brand pe piața produselor textile, iar Edi Dragomir pare că nu obosește niciodată. Pune preț pe cel mai mic detaliu și coordonează cu foarte multă atenție toate cele trei showroom-uri pe care le deține în Ploiești. Unul în zona Halelor Centrale, pe strada George Coșbuc nr.13, un altul la Blejoi, în incinta magazinului Lem’s, și un al treilea în magazinul Omnia, la etajul al doilea.

Fiecare din cele trei spații ascunde o poveste încărcată de rafinament și bun gust

Ascultându-l pe Edi, realizezi cât suflet pune în tot ceea ce face și cât de important este pentru el, dar și pentru oamenii cu care lucrează de ani de zile, să mulțumească fiecare client. Nu foloseşte un discurs de tip corporatist şi povesteşte deschis despre miile de case cărora le-a dat viață și culoare.

„ Avem peste 4500 de locuințe decorate în întreaga țară. Măsurăm, consiliem, montăm. La noi, niciodată nu client nu poate spune că nu are de unde alege. Avem acum pe stoc 784 de draperii și 680 de perdele. Texturile? De la bambuc, până la in, in mercerizat, triplu voal, mătase sau combinața mătase cu in. Toate produsele noastre sunt importate direct din China și Turcia. Faptul că nu lucrăm cu intermediari se reflectă și în prețuri, care sunt mai mici chiar și cu 50% față de ce oferă concurența, aici, în Ploiești.

Îl întreb dacă există, la ora actuală, o anumită țesătură care se poartă mai mult. Sau o culoare… Îmi răspunde că totul variază în funcție de gusturi. „Unii preferă materialele fluide, gen mătase, le place stilul scandinav, cu linii cât mai simple. Alții sunt îndrăgostiți de stilul glamour, adoră catifeaua în materie de draperii, spre exemplu.

În materie de culori foarte mult se cer țesături în nuanțe de bej, crem, capuccino, în funcție de parchet. Anul trecut s-au purtat nuanțele de gri. Nu este o regulă, însă. Texturra Home acoperă toată gama de gusturi și cereri venite din partea celor mai exigenți cumpărători”, mai spune Edi Dragomir.

Acesta a înțeles rapid că cea mai bună publicitate e cea pe care i-o fac clienții multumiți și a ales să ofere prețuri bune și servicii de cea mai bună calitate, conșBent fiind că un cumpărător mulțumit este esențial pentru succesul oricărei afaceri. Și a fost o alegere înțeleaptă.

La cei 36 de ani, antreprenorul ploieștean se poate spune că este expert în țesături

Nimeni nu i-ar putea păcăli ochiul vigilent atunci când vine vorba despre perdele, draperii, lenjerii, chiar și covoare. Toate adunate sub cupola Texturra Home& Texil.

„Afacerea cu lenjerii de pat ( din damasc și bumbac saPnat), dar și cea cu covoare este ceva mai nouă. De ce ne-am gândit și la așa ceva? Fiindcă ori de câte ori intram într-o casă primeam întrebarea: dar covoare nu aveți? Am zis de ce nu, hai să să aducem și astfel de produse.

Avem pe stoc 94 de modele, iar dimensiunile sunt de la 50 de cm până la patru metri. Sunt acrilice, combinate cu bumbac și poliester, iar noutatea e că sunt impermeabile. Cel mai mult se cer culorile neutre fiindcă se adaptează ușor oricărui tip de spațiu”, mărturisește Edi Dragomir.

Acesta se declară încântat de faptul că cei mai mulți dintre clienți pun preț pe sfaturile noastre. „Când le arătăm eșantioanele și le oferim consiliere, ne ascultă și, împreună, luăm cea mai bună decizie, fie că vorbim despre un apartament sau o casă cu ferestre generoase”, spune antreprenorul ploieștean.

Magazin online Texturra Home& Textil

Îl întreb pe Edi și dspree magazinul online, care va fi gata în mai puțin de două săptămâni.

„Am vrut să venim în întâmpinarea oamenilor, mai ales că, șPm cu toții, nu prea ne mai ajunge Pmpul. Trăim într-o eră a vitezei, moPv pentru care acest magazin va fi de mare ajutor. PracPc, cilentul intră pe site, găsește toate informațiile acolo, primește consilere gratuită, își personalizează comanda, o plasează, iar noi o onorăm.

Avem cel mai mic termen de livrare, trei zile, însă, spre exemplu, dacă un client din PloieșP intră într-unul din showrrom-urile noastre și își dorește un o anumită perdea sau draperie, noi putem face livrarea chiar și în aceeași zi”, mai povestește antreprenorul care se pregătește intens de deschiderea, anul viitor, a unui showrrom și în BucureșB.

Despre țesăturile Textura Home&Texil se poate spune că sunt o combinație perfectă de designuri contemporane, palete cromaBce bogate și modele care stârnesc imaginația, reflectând atenția către design interior. Totul la niște prețuri care parcă te îmbie să spui în orice moment al zilei: „Azi trebuie sa ajung la Texturra Home! Sau: „Azi trebuie să plasez o comandă, prețurile sunt imbatabile, iar ofertele sunt de neratat!”

