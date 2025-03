Cu Cristi Minculescu din nou în Himalaya – Ziua 3

Impreviziblul este elementul care pare-se că-l însoțește pe Cristi Minculescu în această nouă expediție a sa în Himalaya. Dacă în cea de-a treia zi, ar fi trebuit să fie deja intrat pe traseul către Lobuche, conform planului, munții se pare că încă nu sunt pregătiți să primească noile serii de turiști. Dar asta nu înseamnă că ziua a fost anostă. Dimpotrivă! Vă lăsăm să citiți o filă plină de aventură, povestită cu mult umor de Cristi.

Munții încă nu și-au deschis porțile pentru noi, iar Dorel are timp să repare avionul… cu șurubelnița

„E clar, aici nu se mănâncă pâine. Oare de ce n-or face un meniu special pentru noi, românii, care mâncăm și pâine cu pâine că tot venim în număr tot mai mare aici?!

Vă dați seama după cum am început că m-am cam trezit cu o foame de lup. Suntem în „creierii“ nopții, că, na, e ziua zborului și trebuie să fim printre primii la decolare că vă povesteam că e avalanșă de turiști pentru traseele din Himalaya.

La supa de usturoi de aseară, am cerut pâine și nu am primit. Am sperat că, dimineață, la 05.00, vom avea mai mult noroc, dar…

Omleta și ness-ul de la micul dejun au dispărut dintr-o înghițitură. Ce-ar fi mers niște șuncă, brânză și ceapă. Cu pâine, normal! Cred că singurii care s-au săturat au fost „francezii“ care s-au ambiționat să țină regim înainte de expediția asta, iar vreo 2-3 luni au băgat semințe de cred că iese din ei ulei dublu rafinat 😊)

