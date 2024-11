Sărbătoreşte al treilea an magic alături de Prahova Value Centre!

În inima orașului Ploiești, acolo unde shoppingul întâlnește distracția, Prahova Value Centre sărbătorește trei ani magici, de poveste. Cu această ocazie, te invităm să ne fii alături într-o zi specială, plină de surprize, bucurie și experiențe memorabile!

Pentru a marca această ocazie deosebită, Prahova Value Centre invită toți prahovenii în data de 30 noiembrie, să celebreze împreună cu noi al treilea an Aniversar. Avem în plan o zi întreagă de magie, întâlniri cu personaje îndrăgite, spectacole inedite și multă veselie.

Sâmbătă, 30 noiembrie

Ce am pregătit pentru tine?

Atelier creativ – mulaj mâini de ceară: 13:00 – 16:00 – zona Food Court;

Atelier creativ de slime: 13:00 – 16:00 – zona Galerie;

Atelier de pictură spin art: 13:00 – 16:00 – zona Food Court;

Oficiul Poștal pentru scrisorile lui Moș Crăciun: 13:00 – 16:00 – zona Galerie;

Circus Duet – Jongleur Bulave si Hulla Hoops: 15:30 – 18:00 – zona Galerie;

Acrobat Dame Rouge for welcoming – 16:00 – 19:00 – zona Food Court;

Personaje de poveste împart dulciuri și baloane colorate: 13:00 – 19:00 – Galerie, Food Court;

Led Mirror Men – 16:00 – 19:00 – Galerie, Food Court;

Spectacol de magie pentru toate vârstele susținut de Magicianul Robert Tudor: 18:00 – 18:45 – scena zona Galerie;

În plus, Patinoarul și Parcul de Distracții va fi deschis toată ziua pentru mai multă distracție!

“Suntem extrem de recunoscători comunității prahovene pentru susținerea oferită în acești trei ani. Împreună am creat un loc unde cumpărăturile, distracția și prietenia se întâlnesc, iar acest lucru ne aduce un plus de energie si ne motivează să evoluăm si să îmbunătățim experiența clienților în centrul nostru comercial”- declară Ioana Gabriela Mot, managerul general al centrului comercial Prahova Value Centre.

Informaţiile despre eveniment pot fi accesate şi pe site-ul Prahova Value Centre.

Prahova Value Centre, situat în Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1, constituie componenta comercială a unui proiect de tip mixed-use dezvoltat de Prime Kapital în Ploiești. Alături de Pleiades Residence, cel mai verde complex din oraș, formează un hub urban care are la bază un concept inovativ, oferind, în completarea celor două componente principale, retail și rezidențial, servicii și funcții secundare, pentru a crea o comunitate urbană modernă și dinamică, un viitor punct de reper al orașului.

