Recomand Casa Budui pentru că mi-a salvat masa de Paște

A fost primul Paște pentru care am decis că nu vreau să pregătesc nimic. Nu am vrut să pierd două zile în bucătărie preparând bucate tradiționale, nu am vrut, practic, să gătesc nimic. Am vopsit ouăle în Joia Mare și… cam atât.

Pentru că totuși masa de Paște trebuia „bifată” cumva, am ales, la recomandarea unei prietene, să încerc oferta celor de la Casa Budui. Am intrat pe Facebook-ul lor și am studiat oferta pentru masa de Paște.

Aveau atât tradiționala friptură de miel, cât și preparate mai puțin specifice Paștelui, cum ar fi salata boeuf, de exemplu. Suna bine, chiar foarte bine. Iar prețurile nu erau deloc de speriat.

Cum mi-a salvat masa de Paște Casa Budui

Am discutat pe whatsapp cu aproximativ 10 zile înainte de Paște. Din oferta lor, am ales friptura de miel, cu cartofi și murături, salata boef, borș de miel, drob și trei cozonaci. Tare curioasă eram cum se procedează.

Nu au solicitat avans, nimic. Doar am stabilit ca, în sâmbăta dinaintea Paștelui, să mergem să ridicăm comanda până în ora 14:00. Totalul comenzii a fost de 380 de lei, iar calitatea a depășit cu mult așteptările.

