Shopping City Ploiești sărbătorește noile magazine cu o vânătoare de premii instant

Între 1 și 9 noiembrie 2024, Shopping City Ploiești îi invită pe vizitatori să descopere noile magazine și surprizele pregătite, prin SPOT THE NEW – Treasure Hunt. Aceștia vor avea ocazia să exploreze un traseu captivant, la finalul căruia vor avea parte de premii garantate.

SPOT THE NEW – Treasure Hunt le-a pregătit vizitatorilor 5 simboluri speciale: The Unicorn, The Heart, The Tree, The Mirror și The Tower, amplasate în diferite spații din centrul comercial, inclusiv în noile magazine deschise. Fiecare simbol este marcat cu un cod QR care poate fi scanat prin aplicația SPOT.

800 de premii garantate îi așteaptă pe cei care finalizează traseul. Printre acestea se numără: vouchere cadou Shopping City Ploiești, vouchere cadou CCC, Meli Melo, SMYK All for Kids, Sephora, produse de îngrijire AVON, accesorii Lefties și jocuri de la Bookcity.

Pentru înscriere, vizitatorii trebuie să se înregistreze în aplicația SPOT și să acceseze secțiunea Treasure Hunt, unde vor găsi indiciile necesare pentru identificarea simbolurilor. Până pe 9 noiembrie, câștigătorii își pot revendica premiile de la Biroul Info Point, situat la parterul centrului comercial.

Mai multe detalii despre evenimentele și campaniile centrului comercial sunt disponibile pe Shopping City Ploiești, precum și pe paginile de Instagram și Facebook. (P)