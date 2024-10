La plimbare prin Skala Prinos. Așa aș da o fugă și toamna asta…

Sunt ani de zile de când mergem, la sfârșitul verii, în insula Thassos, mai exact în Skala Prinos. De ce preferăm Skala Prinos? Pentru că este… ca acasă. Nu e perfect, nu e mereu liniște, nu e mereu așa cum ne dorim dar… nici acasă nu este. Și acasă, uneori, vecinii fac gălăgie, și acasă ne trezesc zgomote dimineața prea devreme, și acasă, uneori, nu ne ajunge „spațiul locativ” 😉… dar e acasă!. Așa este și Skala Prinos!

Deși este port pentru legătura directă cu continentul, preferăm de fiecare dată să luăm ferry-ul de la Keramoti în loc de Kavala, deși cel din Kavala ne-ar lăsa direct în Skala Prinos. De ce? Pentru că de la Kavala la Skala Prinos sunt mai puține pe zi și, dacă ratezi ferry-ul, ai șanse mari să stai cam multe ore degeaba. Așa că, alegerea în fiecare an este Keramoti – Limenas și apoi… acasă, în Skala Prinos.

Am descoperit localitatea la începutul unei veri din urmă cu vreo șapte ani. Am mers pentru că găsisem cazare pe gustul nostru și, de atunci, aproape an de an, revenim acolo. Comparativ știm că nu este, din punct de vedere al plajei, de exemplu, ca Skala Potamia, de exemplu. Dar nici aglomerația nu se compară…

La Paschalitsa, unde ne cazăm dacă găsim liber, avem plaja noastră, doar pentru cele patru camere, cât are pensiunea. Noi luăm două de obicei, așa că, teoretic, jumătate din plaja aferentă cazării este a noastră. Ca o paranteză, pentru anul viitor am rezervat toate cele patru camere, știind sigur că vom ocupa trei. Acum mai rămâne să ne găsim parteneri pentru cealaltă cameră rămasă și avem ocupare completă. Închidem paranteza…

