Cazare de hotel de patru stele la cort, în mijlocul naturii? Da, se poate, la Glamping 4 us!

În timp ce căutam o cazare decentă, în mijlocul naturii, „am dat” pe internet peste Glamping 4 us. Chiar dacă vremea nu a fost tocmai potrivită pentru o cazare la cort, mai ales că începuse isteria națională cu ciclonul Ashley, până la urmă am avut parte de o vacanță frumoasă, la pachet cu o ploaie măruntă de toamnă.

Ca să n-o mai lungesc, cu o lună înainte, am găsit cazare la Glamping 4 us, chiar dacă ne aștepta un drum lung până în zona Toplița, județul Harghita. În total, am plătit, pentru trei corturi, două nopți, suma de 1800 de lei.

Am comunicat pe WhatsApp cu proprietara, apoi am plătit un avans, iar restul sumei a fost achitat când am ajuns la locație, cu cardul de vacanță.

Glamping 4 us dispune de cinci corturi pe rotund, de tip „dom”. Patru dintre acestea sunt amenajate după modelul camerelor pentru două persoane, maxim trei (cu pat suplimentar), iar al cincilea este amenajat ca și living (spatiu comun). Toate corturile sunt poziționate astfel încât cei cazați aici au parte de o vedere panoramică spre munte, cu o terasă generoasă unde poți lua masa sau poți savura o cafea/o bautură.

Citește continuarea pe www.vacanta-ta.ro.