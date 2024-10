Shopping City Ploiești își extinde oferta comercială cu noi branduri de top

Ploiești, 10 octombrie 2024 – Shopping City Ploiești anunță noi branduri de renume odată cu extinderea sa din luna septembrie a acestui an. Centrul comercial le-a pregătit vizitatorilor o gamă diversificată de experiențe de cumpărături, iar printre noile magazine se numără: Avon, Lefties, Kamalion by La Casa de las Carcasas, SMYK all for Kids și alte nume mari.

Avon, unul dintre liderii globali din industria frumuseții, deschide un nou magazin în Shopping City Ploiești, susținându-și strategia omnichannel și aducând astfel produsele mai aproape de consumatori. Spațiul modern oferă o gamă variată de produse, de la cosmetice și parfumuri până la articole pentru îngrijirea pielii. Astfel, Avon le asigură tuturor ploieștenilor o experiență de cumpărare fluidă, interactivă și accesibilă.

Lefties, parte din Inditex Group, și-a inaugurat al doilea magazin din România în Shopping City Ploiești, după cel deschis în Craiova anul trecut. Noul punct de vânzare le oferă șansa vizitatorilor să exploreze ultimele tendințe din modă la prețuri accesibile, dar și produse de papetărie, tehnologie și beauty. Astfel, Inditex Group își completează portofoliul de magazine din centrul comercial alături de Zara, Bershka, Stradivarius și Pull&Bear.

Kamalion by La Casa de las Carcasas, un jucător principal pe piața accesoriilor pentru telefoanele mobile, își extinde prezența în țară prin deschiderea noului său magazin din Shopping City Ploiești. Acesta vine cu o gamă variată de accesorii compatibile cu peste 600 de modele de telefoane, combinând funcționalitatea cu designul personalizat. Printre produsele disponibile se regăsesc modele exclusive în colaborare cu branduri internaționale, precum Disney, Marvel și Barbie.

Meli Melo – Paris, o rețea de referință în bijuterii și accesorii fashion, deja prezentă în centrul comercial, s-a extins în luna septembrie. Mai mult, brandul aniversează 25 de ani de activitate în România, marcând momentul cu lansarea campaniei „L’anniversaire” și în Shopping City Ploiești. Brandul continuă să-i inspire pe clienți cu spiritul său parizian și noua colecție toamnă-iarnă 2024.

Extinderea centrului comercial le aduce vizitatorilor și alte noi branduri îndrăgite, printre care: Bookcity, care devine primul magazin de carte din centrul comercial, Hermosa, Raiffeisen Bank, SMYK all for Kids, și Dr. Max hiper-farmacie. În plus, o parte dintre magazinele deja prezente în Shopping City Ploiești se reinventează toamna aceasta prin noi concepte și spații mai largi. Printre aceste branduri se numără: CCC, Vodafone, Pandora, Anna Cori, Secuiana, PEPCO, Medimfarm, Spic Out.

Expansiunea nu doar că îmbunătățește experiența de cumpărături, dar și consolidează poziția Shopping City Ploiești ca destinație principală din regiune pentru alegerea ținutelor, gadgeturilor și multor altor categorii de produse. Vizitatorii sunt așteptați să se bucure de noile spații disponibile.

Despre Shopping City Ploiești

Shopping City Ploiești, parte din portofoliul NEPI Rockcastle, primul și cel mai mare centru comercial din județul Prahova, are o suprafață închiriabilă de 54.200 mp și pune la dispoziția clienților săi aproximativ 2.500 locuri de parcare. Mall-ul găzduiește unul dintre cele mai mari cinematografe din afara Capitalei, cu 12 săli de proiecție dintre care 7 sunt dotate cu tehnologia 3D, dar și peste 100 de magazine, mix-ul de chiriași incluzând branduri internaționale precum Zara, Lefties, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius, H&M, RESERVED, CROPP, HOUSE, Adidas, Starbucks, Tezyo, SEPHORA, LC Waikiki, BSB, Bookcity, Carrefour și multe altele.

Cu aplicația mobilă SPOT, disponibilă gratuit în Google Play și App Store, clienții Shopping City Ploiești sunt recompensați cu puncte de loialitate la fiecare sesiune de cumpărături, ce aduc oferte și beneficii exclusive.

