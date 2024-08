Vacanță de coșmar pentru doi prahoveni, în Turcia: „Colcăiau gândacii” (VIDEO)

Vacanță de coșmar, în Turcia, pentru o familie de prahoveni care a plătit 1300 de euro pentru un sejur în stațiunea Bodrum. Oamenii au fost primiți, așa cum se vede și în materialul video trimis, într-o cameră insalubră, în care„ colcăiau gândacii”. (Video la finalul textului).

Cristian și soția sa, de fel din comuna Brazi, au avut parte de 7 zile de coșmar, după ce au ajuns la hotelul de 4 stele din Turcia la care se cazaseră. Pentru prima dată pe litoralul turcesc, prahovenii au achitat 1300 de euro pentru un sejur de șapte zile, all inclusive.

„Nu s-a pus problema de bani dacă am fi avut parte de ceea ce ne promisese agenția. Din păcate, odată ajunși la complexul Riva Bodrum a început visul urât. Camera insalubră, gândaci la tot pasul, vă dați seama că ne-a fost greu să ne mai atingem de ceva din bucătăria lor. Am stat în primele zile cu bagajele pregătite, fiindcă am cerut să fim mutați.

Ne-au mai cerut 300 de euro, ceea ce mi s-a părut incorect. Până la urmă, ca să nu plângem pentru o așa experiență urâtă, am decis să facem haz de necaz și să ne bucurăm de concediu în perioada luată 4-11 august”, a povestit prahoveanul.

Cristian ne-a mărturisit că a făcut deja reclamație la ANPC. Omul așteaptă acum ca agenția de turism să îi returneze contravaloarea sejurului pe care el îl consideră unul „ratat” și o experiență care i-a lăsat atât lui, cât și soției, un gust amar.

„Vreau ca și alți oameni să știe ce se întâmplă și să nu se lase amăgiți de niște promisiuni deșarte care, din păcate, nu sunt onorate de hotelieri care nu pun pe primul plan satisfacția clienților, așa cum ni s-a întâmplat nouă”.