Copiii ploieșteni au învățat și s-au distrat la atelierele de vară de la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova

În perioada 8-11 iulie la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova s-au desfășurat ateliere interactive de creație și cultural-istorice.

La activități au participat copii cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani de la Școala Gimnazială „Grigore Moisil” din Ploiești, de la Centrul Educațional STARS din Ploiești și de la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Yvonne Vîscan (a participat la toate cele 4 ateliere, fiind înscrisă de părinți). La fiecare atelier au fost între 10-15 participanți.

De la Școala Gimnazială „Grigore Moisil” din Ploiești au fost elevii clasei I-a B, coordonați de doamna prof. înv. primar Larisa Ionela Dumitrescu, iar de la Centrul Educațional STARS din Ploiești copiii au fost coordonați de doamnele Maria Stoica și Florentina Ioniță, prof. înv. primar.

Luni, 8 iulie – „Povestim și coasem”, realizator șef Serviciu Istorie, Amalia Nicoară

„Prin proiectul educaţional –„Povestim şi coasem” am dorit ca copii participanţi să descopere elemente ale vieţii culturale tradiţionale, respectiv şezătoarea, cusutul şi povestirea. Muzeele spun poveşti populare, mituri urbane, legende istorice, religioase, morale sau poveşti spontane create pentru un anumit eveniment sau obiect.

Obiectele şi poveştile crează o legătură naturală, ele se însufleţesc reciproc. Luate împreună, ele pot spori interesul elevilor şi cresc abilitatea de a observa, de a imagina, de a scrie.

Obiectivul acestui proiect a fost acela de le oferi copiilor posibilitatea de se exprima practic prin comunicare liberă, dar şi creativ prin cusăturile pe care le-au deprins prin exersare. În cadrul atelierelor de creaţie practică scopul este acela de dezvolta deprinderi şi îndemânări, care la momentul final îi vor bucura, chiar dacă iniţial vor întâmpina dificultăţi în învăţare”, a declarat Amalia Nicoară.

Marți, 9 iulie – „Accent și ornament în moda evantaiului”, realizator muzeograf Ioana Constantin

„Un accesoriu comun sau un obiect al luxului și rafinamentului, evantaiul este unul dintre cele mai utile instrumente în timpul caniculei din această vară.

După o scurtă introducere ilustrată privind istoria evantaiului în lume, copiii au realizat decorul cel mai potrivit unui astfel de obiect. Motivele vegetale, florale și animaliere au reprezentat inspirația pentru micii creatori de evantaie”, a precizat muzeograful Ioana Constantin.

Miercuri, 10 iulie – „Ne jucăm, învățăm și rebus completăm”, realizator muzeograf Monica Cîrstea

„Prin acest proiect i-am ghidat pe cei mici într-o călătorie fascinantă prin istoria României, iar, la final, cunoștințele dobândite le-au fost testate prin jocuri de cuvinte și ghicitori.

În timpul activității copiii au fost foarte interesați de informațiile primite și au dat dovadă de istețime la jocurile de cuvinte”, a povestit Monica Cîrstea.

Joi, 11 iulie – „Arta în preistorie”, realizator referent Irina Voinescu

Referent Irina Voinescu a vorbit copiilor participanți despre picturile rupestre făcute de oamenii cavernelor și despre importanța lor în dezvoltarea omenirii.

În prima parte a atelierului copii au pictat pe o pânză albă diverse lucruri ca un mesaj transmis oamenilor care vor trăi în secolele următoare. Prin picturile realizate copii au vrut să transmită mesaje de avertizare cu privire la pericolele actuale.

Mesajele transmise de copii

„Pictura mea transmite următorul mesaj – să ne ferim de război, pentru că războiul distruge tot ce ne înconjoară, iar dacă oamenii se luptă până la ultimul, la un moment dat nu va mai fi nimeni viu pe planetă!” – mesajul unei fetițe de 8 ani

„Am pictat un robot-monstru care distruge o casă și prin asta vreau să le zic oamenilor din viitor să aibă grijă la roboții pe care îi inventează pentru că ei pot scăpa de sub controlul oamenilor și ar putea face foarte mult rău în jurul lor” – mesajul unui băiețel de 7 ani.

„Am desenat planeta Pământ în formă de inimă pentru că mesajul meu este să iubească planeta și să aibă grijă de ea cum trebuie, iar și noi să le-o lăsăm oamenilor în stare bună” – mesajul unui băiețel de 8 ani.

Ceilalți copii au ales să picteze animale sau plante din prezent, pentru a prezenta celor din viitor lumea noastră înconjurătoare.

În cea de a doua parte a atelierului fiecare participant a decorat un mic vas din ceramică.

Impresiile copiilor participanți

8 iulie – „Povestim și coasem”

„Am o impresie foarte bună, nu doar despre activitate, ci și despre doamnele ce au fost extrem de amabile. Acestea oferindu-ne informații și arătându-ne cum se coase.” – Yvonne Vîscan, 11 ani, elevă la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești.

„Pe mine mă cheamă Maya, am 8 ani și îmi place să cos, că este foarte frumos să coși mai ales un cadou pentru cineva, cum ar fi mami sau tati sau oricine. Și îmi place foarte foarte mult să cos și să mă joc. Este foarte important. Mulțumesc mult de tot!” – 8 ani, Școala Gimnazială „Grigore Moisil”, Ploiești.

„Mi-a plăcut să cos. O să mai cos. Eu cos și acasă.” – Tudor, 8 ani, Școala Gimnazială „Grigore Moisil”, Ploiești.

„Mă cheamă Andreea și mi-a plăcut să cos fiindcă am învățat de la șase ani. O să mai cos.” – Andreea, 8 ani, Școala Gimnazială „Grigore Moisil”, Ploiești.

„Mă cheamă Angela și sunt de la Școala Gimnazială „Grigore Moisil”. Cred că voi mai coase pentru că mi-a plăcut!” – 8 ani.

9 iulie 2024 – „Accent și ornament în moda evantaiului”

„La acest atelier am decorat evantaie. Eu am făcut un pisoi imaculat și nenumărate flori multicolore. Ce am învățat la acest atelier a fost foarte interesant. De exemplu în Egiptul Antic evantaiele erau confecționate din pene de struț.” – Yvonne Vîscan, 11 ani, elevă la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești.

10 iulie 2024 – „Ne jucăm, învățăm și rebus completăm”

„Mi-a plăcut această experiență deoarece am aflat multe lucruri interesante despre strămoșii noștri!” – Rafael Minescu, 10 ani.

„Mie mi-a plăcut activitatea de miercuri, de la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, deoarece m-a interesat să aflu lucruri noi despre istoria țării noastre. Aș mai repeta această experiență.” – Ilinca-Maria Olaru, 10 ani.

„Mi-a plăcut această activitate. Aș repeta-o cu drag. Eu nu am făcut istorie, dar cred că m-am descurcat la această activitate.” – Diana Mihaela Mihalache, 10 ani.

„Mi-a plăcut mult! Aceasta este a treia oară când vin aici. Chiar vreau să repet experiența. 10/10!” – Luca Gradin, 10 ani.

„Părerea mea este că a fost o activitate mirifică. Aș repeta-o dacă voi avea șansa respectivă. Am aflat foarte multe lucruri noi care mi-au îmbogățit intelectualitatea. Rebusul a fost foarte distractiv, am apreciat activitatea și dedicația doamnei muzeograf pentru a ne oferi o experiență remarcabilă!” – Yvonne Vîscan, 11 ani, elevă la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești.

11 iulie 2024 – „Arta în preistorie”

„La atelierul de astăzi am pictat pe ceramică diverse modele, eu pictând creaturi acvatice. În cadrul atelierului am mai și aflat despre vremurile preistorice, respectiv Epoca de piatră, atunci când strămoșii noștri pictau pe pereții peșterilor.” – Yvonne Vîscan, 11 ani, elevă la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești.

Impresiile copiilor despre toate atelierele

„Mie mi-a plăcut tot pentru că a fost foarte frumos. Am adorat munca doamnelor de a ne face bucuroși. Cel mai mult mi-a plăcut activitatea de luni (atelierul de cusut pe etamină).” – Eva Șerban, 8 ani.

„Mi-a plăcut tot, dar cel mai mult mi-a plăcut lecția de luni. A fost o săptămână minunată.” – Alessia Lepădatu, 8 ani.

„Mi-a plăcut cel mai mult ziua de luni pentru că am învățat ceva nou!” – Antonia Lazăr, 8 ani.

„Mie mi-a plăcut foarte mult toate zilele astea frumoase la muzeu. Și după, când am mâncat happy meal și înghețată cu ciocolată și frișcă! Mi-a plăcut mult!!!” – Mara Andreea Nechifor, 8 ani.

„Mi-au plăcut toate activitățile și a fost distractiv.” – Angela Petrache, 8 ani.

„Mie săptămâna asta mi-a plăcut mult. Mi-a plăcut că m-am întâlnit și cu verișoara mea preferată. M-am distrat și mi-am făcut și prieteni noi.” – Evelina Ștefania Toțea, 7 ani.

Și coordonatorii au avut numai cuvinte de laudă pentru atelierele de la muzeu

„În data de 10 iulie 2024, alături de micuții noștri de la Centrul Educațional STARS din Ploiești am avut parte de o experiență memorabilă la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, din Ploiești. Bucurie, emoție și curiozitate am simțit alături de doamna muzeograf Monica Cîrstea. Vă mulțumim pentru informații și timpul acordat!” – Prof. înv. primar Maria Stoica și Florentina Ioniță.

„Elevii clasei a I-a B din cadrul Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil” Ploiești au participat în săptămâna 8-11 iulie la atelierele din vacanța de vară din cadrul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova. Ateliere concepute cu scopul de a-i aduce pe copii în contact cu patrimonial muzeal, aceasta fiind o modalitate originală de a dobândi cunoștințe despre istorie și de cultură generală, de a le dezvolta imaginația și creativitatea.

Educatorii muzeali au ghidat copii într-o incursiune în trecut prin intermediul activităților de creație, oferindu-le ocazia de a trăi o experiență memorabilă. Multe mulțumiri pentru inițiativă, implicare și dedicare!” – Prof. înv. primar Larisa Ionela Dumitrescu, Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Ploiești.

Atelierele educativ-creative organizate în această săptămână la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova au fost, pentru toți cei care au participat, un prilej de a petrece timp de calitate în compania unor oameni minunați.

Copiii s-au simțit extraordinar și, faptul că aceste activități se organizează pentru ei în Ploiești este un semn că lucrurile se îndreaptă într-o direcție favorabilă în orașul nostru.