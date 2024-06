Festivalul „Noi Împreună”, unicul festival din țară al persoanelor cu dizabilități, are loc weekendul viitor la Ploiești

Unicul festival din România dedicat exclusiv persoanelor cu dizabilități, „Noi Împreună”, va continua anul acesta cu cea de-a doua ediție. Acest eveniment a fost conceput special de un ploieștean cu dizabilități, Mihai Băcanu, președintele Asociației Dizabilitate și Prietenie, în scopul conștientizării și evitării izolării sociale a persoanelor cu dizabilități copii/adulți.

Integrare în mediul social, socializare, conștientizarea opiniei publice și a mass-media cu privire la aceste categorii vulnerabile de ploieșteni și nu numai, activități specifice adaptate fiecărei categorii reprezentative a dizabilităților, sport și muzică, toate aceste aspecte conturează un tablou în care principalii actori sunt în cea mai mare parte persoanele cu dizabilități.

Astfel, în perioada 15-16 iunie 2024, are loc, la Ploiești, Festivalul dedicat persoanelor cu dizabilităţi „Noi Împreună”, ediţia a II-a. Evenimentul va avea loc în zona pietonală a Hotelului Prahova.

„Festivalul este dedicat tuturor categoriilor de persoane cu dizabilităţi şi nu numai, indiferent de vârstă. În cadrul acestui eveniment se vor organiza activităţi culturale (spectacole, concerte, ateliere de pictură, demonstraţii sportive) dedicate persoanelor cu dizabilităţi, ateliere de creaţie şi handmade, târg de ONG-uri ce activează în domeniu, precum şi alte activităţi specifice care vor fi susţinute de reprezentanţi ai următoarelor asociaţii: Asociaţia Sindrom Down Ploieşti, ASCHF-R Filiala Prahova, Asociaţia Down Plus Bucureşti, Info Ploieşti City, Asociaţia Naţională a Surzilor din România Filială Prahova, Asociaţia „Suntem România”, Asociaţia Dizabilitate şi Prietenie, Asociaţia Nevăzătorilor Ploieşti, Asociaţia Antreprenorilor de Fapte Bune, Asociaţia „De Profesie Om”, Asociaţia Sindrom Down Focşani şi Asociaţia Sindrom Down Bacău.

Evenimentul are ca obiectiv principal combaterea izolării sociale şi deschiderea de noi oportunităţi pentru incluziune socială şi dezvoltare personală, potrivit obligaţiilor asumate de statul român, prin ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi pentru respectarea drepturilor acestor persoane, aşa cum sunt ele definite în Legea 448/ 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

PROGRAMUL FESTIVALULUI

Sâmbătă, 15 iunie 2024

Ora 10.00 Deschidere festival;

Ora 10.00 -14.00 Ateliere creative şi activităţi sportive;

Ora 16.00 -17.00 Program artistic Asociaţia Down Plus Bucureşti;

Ora 17.05 – 17.15 Cântec în limbaj mimico-gestual /limba semnelor române Jingaroiu Lavinia – Asociaţia Naţională a Surzilor din România – Filiala Prahova;

Ora 17.20 – 17.30 Pantomimă „Sotir Laura & Sotir Daniel” – Asociaţia Naţională a Surzilor din România – Filiala Prahova;

Ora 17.35 – 17.40 Dans „Frusina Gabriela şi Frusina Cosmin” Asociaţia Naţională a Surzilor din România – Filiala Prahova;

Ora 17.45 – 18.00 Muzică folk Drăgan Luiza – Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Prahova Ploieşti;

Ora 18.05 – 18.25 Trupă de dans „The Winners”Asociaţia Sindrom Down Bacău

Ora 18.30 – 18.50 Muzică instrumentală Prică Ionel – Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Prahova Ploieşti;

Ora 18.55 – 19.10 Program artistic Asociaţia Sindrom Down Focşani

Ora 19.15 – 19.30 Muzică populară Nemţeanu Alexia – Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Prahova Ploieşti;

Ora 19.35 – 19.55 Muzică populară Taraf Suceava – Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Prahova Ploieşti;

Ora 20.00 – 20.30 Muzică folk Alma Lorena Andronache & Oliver Ciobanu;

Ora 20.30 – 21.00 Muzică folk „Chitara Prahovei” a Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti.

Duminică, 16 iunie 2024

Ora 10.00-14.00 Ateliere creative şi activităţi sportive;

Ora 16.00 – 17.10 Program artistic Asociaţia Down Plus Bucureşti;

Ora 17.15 – 17.45 Paradă modă ASCHF-R Filiala PH;

Ora 17.50 – 18.10 Program artistic Asociaţia Sindrom Down Ploieşti;

Ora 18.15 – 18.30 Muzică uşoară Cristina Vlad – Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Prahova Ploieşti;

Ora 18.30 – 18.40 Dans „Dya Fun” Diana Ionescu;

Ora 18.45 – 19.20 Program artistic folclor „Ansamblul Prahova” al Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti;

Ora 19.25 – 19.40 Muzică populară Necula Valentin – Info Ploieşti City;

Ora 19.45 – 20.30 Muzică pop „Fabis Art School”.

Prezentator festival: AGATHA TOMA

Îi invităm pe ploieşteni să participe în număr cât mai mare la Festivalul dedicat persoanelor cu dizabilităţi din Ploieşti, „Noi Împreună” !

Cu inimile deschise şi pline de bucurie ne dorim să depăşim barierele de atitudine şi să încurajăm interacţiunea în comunitatea noastră !”, au transmis organizatorii festivalului.

A doua ediția a Festivalului „Noi Împreună” este organizat de Primăria Municipiului Ploieşti, prin Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti şi Filarmonica „Paul Constantinescu”, în parteneriat cu asociaţii ale persoanelor cu dizabilităţi din România.