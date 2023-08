Ștrandul Palatinus din Budapesta a fost, pentru copii, principala atracție a vacanței din capitala Ungariei

Prima parte a lunii iulie, lună toridă, de vară, deloc îmbietoare pentru un concediu. Și, cu toate acestea, am fost „nevoiți” să plecăm la Budapesta, și să combinăm un eveniment cu un concediu cu copiii. Nu de alta dar, dacă tot mergeam până acolo, era păcat să nu vadă și ei ce are Budapesta de oferit.

- Publicitate -

I-am dus la Zoo, i-am plimbat cu vaporașul pe Dunăre, i-am dus la Tropicarium dar, de departe, cea mai reușită zi a fost cea petrecută la ștrandul cu ape termale Palatinus, de pe Insula Margareta.

Puțin convinsă de treaba cu ștrandul (sincer, consideram că am lucruri mai bune de făcut în Budapesta decât să zac la ștrand o zi întreagă), am acceptat totuși să mergem pentru copii. Personal nu-mi place apa, nu-mi place, nici la mare, nici la ștrand, senzația aceea de apă rece până te obișnuiești cu ea (oricât ar fi de caldă, tot rece ți se pare la început). Am considerat însă că, pentru copii, merită să fac un sacrificiu.

Ehe… dacă știam… Păi ștrandul Palatinus nu are absolut nimic de a face cu ceea ce eu știam despre ștranduri sau piscine. Șezlongurile acolo sunt pe iarbă, la umbra unor arbori groși și înalți. Nici nu se compară măcar cu umbra de la umbreluțele amplasate direct pe beton sau pe vreun podeț de lemn. Oricât ar fi de cald, (iar noi am prins în Budapesta, la început de iulie, cod portocaliu de caniculă), umbra arborilor groși face aerul respirabil și este o plăcere să stai, chiar și o zi întreagă, lenevind pe șezlong.

Citește continuarea pe www.vacanta-ta.ro.