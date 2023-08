Drept la replică: Adriana Cristina Nae, Bonjour Tour prezintă firul evenimentelor care au dus la insolvența agenției

În urma articolelor apărute în publicația noastră, doamna Adriana Cristina Nae și-a exercitat dreptul la replică și a trimis redacției, pentru publicare, următoarea scrisoare, pe care o redăm integral.

„Conform discuției cu doamna Corina Matei revin, cum am stabilit, mai întâi cu relatarea celor petrecute în Marsa Matruh, deoarece până în acel moment societatea a avut un istoric frumos și curat alături de pasagerii noștri care ne susțin în continuare.

Agenția Bonjour International Tour, reprezentată de Nae Adriana Cristina cât și de C. G. S. (asociat în curs de excludere și cu dosarul penal 13002/P/2022), care a intrat în firmă fraudulos nerespectând plata celor 50% din acțiuni și rolul de administrator, care stă în societate doar 3 săptămâni ieșind în stilul tipic și mințind că imi va ceda acțiunile în același mod în care le-a preluat la registrul comerțului dând o declarație unică și irevocabilă, dar nerespectată, deși a primit banii în data de 31.12.2022.

Împreună am fost în Cairo pentru a vorbi despre charter, eu dorind să încep din octombrie cu Hurghada, dar acesta încă dinainte să intre în firmă zicea de Marsa Matruh, că vrea să ajungă acolo.

Am fost de acord, după discutiile avute cu partenerii mei, cât și cu Air Cairo, să începem operarea în data de 22.08.2022/ 5 curse charter, deși era cu risc, fiind un timp de doar 1 lună, și conștientă fiind că România nu cunoștea zona, urmând Hurghada și Sharm El Sheikh.

Întorși în țară, domnul C. G. S., care declara falsuri în actele poliției și organelor de cercetare, cere în prezența angajaților să începem în data de 15.08.2022 și declara ceea ce făcuse în luna aprilie (scrisoare scrisă împreună cu doamna de PR fără să fiu prezentă).

I-am adus la cunoștință ulterior că este imposibil data de 15 și că rămâne 22.08.2023, acesta plecând, și dus a fost, dând declarație că nu va intervenii în buna desfășurare a activității și va face tot ce poate să ajute la succesul firmei.

Dar, din păcate, în viață învățăm să nu avem încredere în nimeni și să citim ceea ce semnăm, deoarece a repetat povestea facând diverse sit-uri și forumuri, începând denigrarea mea.

Cu ajutorul zilnic, atât al echipei cât și al partenerilor noștri, și cu o campanie frumoasă de promovare făcută în toată țara de catre domnul L. A., R.M.P., P.N. și G.M., reușesc incredibilul de a strânge la București toată țara venită din toate coturile ei, și începem cu stângul, deoarece Air Cairo, fără să anunțe, dă întârziere 1 oră, după care alte 2 ore, timp în care domnul L. A. trimitea corespondențe electronice că ne aduc prejudicii și ne distrug imaginea, aceștia nu țin cont și mai dau o întârziere de 4 ore, urmând apoi incertitudinea, deoarece avionul era în Cairo, iar ei aveau în conturi cursele achitate. Aceste situații erau trimise de A.M.G. și L. A. cu plățile, urmând a le prelua eu în ultimele zile.

Având o întârziere de 7 ore, și practic pierzând o zi de vacanță, aceasta a fost frumoasă pentru toți pasagerii până în ultima zi, care devine un calvar.

Air Cairo, în noaptea de 28.08.2022, îmi dă 168 de formulare de despăgubiri, ei urmând a lua banii de la asigurări și cerându-mi să le semnez fals. La ora 7 dimineața, fiind în contact telefonic cu domnul G. P., consulul României din Egipt, care mă învăța de bine, să nu semnez și să chem compania Tarom să ia pasagerii pe care să îi las în aeroport.

Atunci nu am înțeles sfatul de bine al dânsului, fiind conștient de ceea ce făceau cei de la Air Cairo și de succesul agenției noastre, că intrarea mea în aeroport și semnarea acelei scrisori, însemna dezastrul meu.

Având copilul și soțul cu mine, și răspunderea acestor oameni am împărțit în autocare acele formulare urmând să urc în fiecare autocar și să explic situația:

Am vorbit la microfon spunând avem 2 alternative: dacă nu semnăm aceste documente, nu ne trimit avion să venim în țară, iar eu nu vă pot sfătui ce să faceți, deoarece eu am fost pusă să îmi asum aceste întârzieri, cât și faptul că am încasat acești bani de la Air Cairo, și cine va face reclamație se va adresa agenției Bonjour. Am spus că nu am luat niciun ban și că, deși sunt învățată să vă las în aeroport (motiv pentru care, atât soția consilierului firmei, cât și cei de sus menționați au început să distribuie în grupurile care le dețin informații false, neștiind realitatea faptelor deoarece nu aveau acces la calculator)

Am spus că nu îi voi lăsa singuri și îmi voi asuma aceste riscuri, deși nu le pot demonstra acum adevărul. Am coborât, am vorbit încă o data la telefon cu partenerii mei, care cereau să nu intru în aeroport, cât și domnul Consul, dar m-am așezat la acea coadă, în care stăteam în șir indian, în jurul nostru fiind numai poliție și escortați de 4 mașini de poliție pe tot parcursul de la Hotel la aeroport.

Am fost puși fiecare să ne scriem numele și nr de pașaport (Air Cairo lucrând haotic, fără liste) să dăm 1 euro la check-in (eu nu am dat, am refuzat) și ținuți în 200 de mp, pe un aeroport în deșert, timp de aproximativ 8 ore.

În tot acest timp mi se cereau insistent formularele și să dau scrisoarea polițistului aflat în incinta aeroportului să faca poze la ea.

Am fost jignită, insultată, era normal lumea își pierduse răbdarea, erau copii mici fără aer condiționat, fără mâncare, fără să avem unde să ne uităm, decât pe Fly Radar, unde este avionul pe care mă asiguraseră că este gata de plecare încă din data de 28.08, și că se afla pe pistă.

Am fost scuipată în față, dar nu pot să învinovățesc pe nimeni, deoarece oamenii nu știau ce se întâmplă, timp în care eu dădeam mesaje celor din aeroport, aflați în România, să nu mai stea, să plece acasă, că am luat decizia să interzic pasagerilor români de a mai călători în Marsa Matruh, dar fiind în același timp scris, atât de presa prezentă, care nu știa situația contabilă decât ceea ce Air Cairo au vrut să se știe cât și de pasagerii care trimiteau informații false, se crease deja un haos greu de imaginat.

Un check-in deschis este achitat, niciun avion nu pleacă fără plată, dar nu eu aveam puterea să închid checkin-ul, decât cei de la Air Cairo, care nu vroiau, și care au cerut să fac și pentru cursa care urma să vină același lucru, că am încasat acei bani pentru întârziere,

Am sunat la domnul consul și i-am spus că nu mai rezist și că este inadmisibil ce se întâmplă, acesta spunându-mi că m-a sfătuit de bine să nu intru în aeroport și să chem Tarom să îi aducă acasă, în acest fel se aflau practicile acestei companii, care a fost verificată, și este la a doua abatere de acest gen.

La ora 16.09LT, când doamna gravidă a venit la mine cu mâna la burtă că îi este rău, am decis să îmi asum orice risc și am plecat spre acel polițai dându-i telefonul să facă poze și m-am îndreptat către telefonul din aeroport și am cerut protecție consulară pentru pasagerii români, după care am trimis mail de anulare al contractului și de interzicere a pasagerilor români să se îmbarce, deoarece am considerat că acest tratament nu este acceptat și că nimeni nu trebuie să mai treacă prin ceea ce trecusem noi.

Dar turiștii prezenți în aeroport, nu mii ci doar 56 cu tot cu infanți inclusiv doamna M. I. de la Antena Star care nu achitase nimic, nu au înțeles că decizia era spre binele lor, având momentul oportun ca asociatul C. G. S. să sune la tv și să declare mincinos că le-am furat banii, că fac delapidare și multe alte aberații care au fost și se pot demonstra cu acte, primind o clasare în data de 25 ianuarie de la SICE SECTOR 3, prin încrucișarea cu ANAF, au descoperit cele relatate.

Am aterizat în țară, am mers la domnul comandant, am rugat insistent să plece să anunțe la sediul Air Cairo că nu voi fi răspunzătoare dacă cineva se îmbarcă, deoarece am trimis mail de interzicere și de nerespectare a pasagerilor români.

A urmat telefonul domnului G. B. de la Ministerul Turismului, care mi-a urat succes să trec de televiziuni.

Citește și: Agenția de turism Bonjour Tour a cerut insolvența

Precizez că din cei 56 de pasageri care au fost la îmbarcare, au rămas cu rambursare 43, restul alegând reprogramare la acel moment și, totodată, că această listă a fost trimisă către direcția control, dar din păcate este ușor să minți spunând mii de pasageri.

În încercarea de a-și reface imaginea, am fost chemată la ambasada Egiptului în România și am relatat cele întâmplate, așa a intervenit EgyptAir să nu renunț. Rugată de către partenerii mei dar și de către autoritățile egiptene în sufletul meu era doar un gol imens nestiind ce să decid.

Văzând cum am fost terfelită pe jos de televiziuni, care în fața copilului meu mi-au dat cu pumnul în burtă deși pasagerii din cursa care venise în țară s-au pus în fața presei spunând adevărul aceștia nu vroiau decât circ și scandal.

Când 2 asociați nu se înțeleg și unul doar distruge iar altul face, se întâmplă aceste lucruri.

În prezent m-am adresat Comisarului Uniunii Europene al Aviației, în calitate de parte vătămată, atașând declarațiile pasagerilor prezenți cu mine, dar și instanțelor de judecată, pentru recuperarea banilor și prejudiciile create.

Am reușit în luna noiembrie, în prezența Ministrului din Egipt și al celor de la Air Cairo, domnul A. K. a declarat că toată vina îi aparține lui Air Cairo și Cristina a reușit un succes imens în doar 3 săptămâni dar au pus-o jos în România, fiind singurii vinovați Air Cairo.

Urmare acestei discuții, cât și a sesizărilor noastre, au recunoscut vina și au rambursat 250 euro/ pasager în conturile acestora pentru întârzierea din România ceea ce este un avantaj mare, deoarece se fac vinovați în UE.

În prezent, în calitate de creditor, am cerut falimentul debitoarei Bonjour International Tour și surpriza mare a fost astăzi, când domnul C. G. S., care afirma că nu are nimic de-a face în firm, că el nu răspunde deși a preluat atât active cât și pasive, CERE FIRMA CĂ EL NU VREA FALIMENTUL.

De reținut este faptul că asta a urmărit, distrugerea mea, să rămână cu societatea.

Cum am declarat, avem 11 pachete în derulare, 13 cu rambursare furnizori și clienți, pe instanța 15.

Lichidatorul firmei va fi anunțat peste o săptămână și va contacta fiecare contract în parte, în ordinea priorităților.

De reținut sumele pe care le avem de recuperat de la Hisky, Air Cairo și Tarom sunt foarte mari.

Cu stimă,

Cristina Adriana Nae”

Nota redacției: Pentru a nu încălca GDPR, deoarece în cuprinsul scrisorii au fost amintite mai multe persoane, am ales să păstrăm doar inițialele acestora. Faptele sunt cuprinse în detalierea pe larg a celor întâmplate la Marsa Matruh.

Fiind vorba de mai multe anchete în derulare, lăsăm legea să facă lumină în acest caz. Explicațiile celei acuzate au fost publicate.

De asemenea, tot pentru că există anchete în derulare și nu s-au dat verdicte, eventualele atacuri la persoană sau jigniri cuprinse în comentariile la acest drept la replică, vor fi cenzurate/șterse.