Călător pe Mediterana cu velierul, jurnal 2: Prima zi a început bine – am primit șpagă de la un taximetrist

Un nou an, un nou jurnal. „Călător pe Mediterană cu velierul” a ajuns la al doilea volum. Ca și în urmă cu un an, am plecat la începutul verii cu velierul în Grecia.

Am ajuns în Atena cu o seară înainte plecării pe mare. Bună idee a avut Marius pentru că până sâmbătă la prânz am avut timp să ne (re)integrăm în stilul de viață al grecilor: Hurry?!? Why hurry, my friend? Corect. Bine am făcut și pentru că cei doi prieteni vechi, Mihai și Mircea, ne pregătiseră, deja, prima surpriză – un drum de 45 de mile. Adică lung rău.

Acum, când scriu, sunt în Mandrakia, o localitate cochetă foc, peste deal de Ermioni, o localitate și mai cochetă. Apa e de opal, iar barca e înconjurată de bancuri de pești care se distrează copios. Soarele încă nu arde ca anul trecut.

M-am trezit pe ritmurile melodioase ale clopotului și toacei bisericii din apropiere. Sunetele sunt foarte asemănătoare cu cele scoase de cutiuțele muzicale. Chiar au fost o binecuvântare.

În fața mea e taverna domnului Michalis, ”taverne du pecheur”, unde am mâncat aseară incredibil de senzațional de bine. O să vă povestesc mai târziu.

