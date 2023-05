Cele mai bune metode de a prepara icre

Icrele sunt considerate o delicatesă. Sunt prezente pe rafturile tuturor supermarketurilor, dar și în meniurile restaurantelor care servesc specific de pește. Rolul principal al icrelor în gastronomie este acela de aperitiv, alături de alte ingrediente cum ar fi oul. Totuși, varianta cea mai populară este salata de icre. Acest preparat este ușor de realizat și se mănâncă cu pâine sau biscuit.

Dar ce este atât de special la icre încât să fie atât de populare? Până la urmă sunt doar ouă de pește. Ei bine, icrele sunt mai mult decât atât. Pentru a-ți arăta acest lucru, am creat un scurt ghid informativ care să te pună la curent cu toate aspectele care merită știute despre acestea. Citește mai departe pentru a afla despre tipurile și avantajele icrelor, dar și despre anumite preparate care pot fi realizate cu ajutor acestora.

Tipurile icrelor

Icrele vin într-o mulțime de variante, fiecare cu gust și textură specifică. Acest lucru este normal, dat fiind faptul că provin de la o varietate de specii de pește. În continuare vom enumera principalele tipuri și câteva caracteristici despre acestea.

Caviar

- Publicitate -

Caviarul este o delicatețe făcută din icrele unui pește numit Sturioni. Icrele sunt recoltate ca mai apoi să fie servite, în mare parte, drept aperitiv. Caviarul este cunoscut pentru textura fină și pentru gustul asemănător untului. Este considerat un preparat de lux, datorită prețului ridicat și faptului că reprezintă un fel sofisticat de mâncare.

Caviarul este o sursă bună de proteină. De asemenea, este bogat în omega 3 și în acizi grași. Nici vitaminele nu lipsesc din acest tip de mâncare. Se servește de obicei la evenimente speciale.

Icrele de somon

- Publicitate -

Icrele de somon au aceleași calități nutriționale ca ale caviarului. Sunt bune pentru diete sănătoase, preparate de post și reducerea bolilor de inimă. Icrele de somon sunt cel mai popular tip. Sunt destul de comune în magazinele mari sub formă de salată sau garnitură pentru diferite preparate precum sushi. Sunt mai ieftine decât caviarul datorită metodei mai sigure și mai ușoare de recoltare.

Au un gust asemănător cu caviarul, așadar sunt o opțiune bună pentru persoanele care vor să-l încerce, însă nu vor să plătească atât de mult.

Tobiko

Acest tip este regăsit de cele mai multe ori drept topping pe bucățile de sushi. Are o textură mai crocantă și are o mărime mai mică decât restul tipurilor. Este ușor de recunoscut datorită culorii portocalii. Din punct de vedere al nutrienților, are aceleași elemente ca restul icrelor: omega 3, vitamine și acizi grași. Este un tip la fel de comun ca și icrele de somon, așadar este găsit la majoritatea magazinelor mai mari.

- Publicitate -

Un alt tip de ouă, foarte asemănător cu Tobiko, este Masago. Diferența o face faptul că Masago are o aromă mai dulce și este mai des folosit la prepararea de sushi.

Tipuri de preparate care se realizează cu ajutorul icrelor

Majoritatea preparatelor care au la bază ouă de pește sunt relativ simplu de realizat. De cele mai multe ori icrele se servesc drept aperitiv, alături de un produs de panificație. În lista următoare vom prezenta câteva din cele mai populare preparate cu ouă de pește.

Caviarul pe blini

- Publicitate -

Această rețetă presupune servirea caviarului pe blini, o clătită mai mică și rotundă. Preparatul este compus dintr-un blini care stă la bază, un strat de smântână sau un lactat asemănător și o linguriță de caviar deasupra.

Preparate tip sushi cu Tobiko

Cum am menționat mai sus, Tobiko și Masago sunt foarte populare alături de sushi. În general, cele două tipuri se amestecă cu o pastă pe bază de maioneză și se ornează deasupra bucăților de pește pentru a oferi o textură mai crocantă compoziției. Nu modifică neapărat gustul peștelui, ci schimbă senzația pe care o ai în timpul gustării.

- Publicitate -

Sos cu icrele de păstrăv afumat

Acest preparat este servit drept gustare alături de pâine prăjită, biscuiți sau legume. Modul de preparare al sosului este simplu. Doar trebuie să amesteci icrele cu cremă de brânză, smântână, suc de lămâie și câteva condimente precum busuioc sau oregano. Este o gustare consistentă și delicioasă, care este ușor de preparat pentru după-amiezele în care ești obosit.

Paste cu icrele de somon

Icrele de somon se potrivesc cel mai bine cu sosurile cremoase de paste precum carbonara sau alfredo. Se folosesc pentru a adăuga o aromă mai dulce farfuriei. Icrele nu trebuie gătite sau preparate în vreun fel, doar trebuie presărate deasupra pastelor după ce au fost gătite.

Descoperă aici și fructele de mare

Icrele ar trebui să facă parte din planul tău săptămânal de mese. Sunt un ingredient ieftin și ușor de găsit. Poți să le introduci în o mulțime de feluri sau le poți servi drept gustare. În acest articol ai citit tot ce trebuie să știi despre ouăle de pește înainte să le consumi. (P)