Tragedie în Oceanul Indian: 250 de oameni sunt dați dispăruți după ce o barcă cu migranţi s-a scufundat

Aproximativ 250 de Rohingya și bengalezi, inclusiv copii, sunt dați dispăruți după ce ambarcațiunea lor s-a răsturnat săptămâna trecută în Marea Andaman, potrivit agențiilor ONU pentru refugiați și migrațiune, scrie BBC.

Traulerul, care plecase din Bangladesh și se îndrepta spre Malaezia, „se pare că s-a scufundat din cauza vânturilor puternice, a mării agitate și a supraaglomerării”, au declarat agențiile.

Garda de Coastă din Bangladesh a declarat pentru AFP că una dintre navele sale a salvat nouă persoane de pe vas pe 9 aprilie. Nu este clar exact când s-a răsturnat barca.

Mii de refugiați Rohingya din Myanmar își riscă viața

Sute de mii de Rohingya, una dintre numeroasele minorități etnice din Myanmar, au fugit peste graniță în Bangladesh începând cu reprimarea violentă din 2017.

Rohingya, care sunt în principal musulmani, nu au cetățenie acordată de guvernul din Myanmar, o țară majoritar budistă.

Totuși, condițiile de trai precare din Bangladesh i-au determinat pe unii Rohingya să pornească în călătorii periculoase pe ambarcațiuni supraaglomerate către Malaezia, o țară musulmană pe care unii o văd ca pe un refugiu sigur în regiune.

Rafiqul Islam, unul dintre supraviețuitori, a declarat pentru AFP că a plutit aproape 36 de ore înainte de a fi salvat, adăugând că a fost ars de combustibilul care s-a scurs din navă.

Bărbatul de 40 de ani a spus că promisiunea unui loc de muncă în Malaezia a fost cea care l-a convins să se urce pe barcă.

„Acest incident tragic reflectă consecințele grave ale strămutării prelungite și absența unor soluții durabile pentru Rohingya”, a declarat Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați (UNHCR) în comunicatul emis împreună cu Organizația Internațională pentru Migrație.

O viață greu de suportat

Violențele continue din Rakhine, statul lor de origine din Myanmar, au „diminuat speranțele unei întoarceri în siguranță în viitorul apropiat”, au spus agențiile, menționând că reducerea ajutorului umanitar și condițiile dificile din taberele de refugiați i-au împins să „întreprindă astfel de călătorii periculoase pe mare în căutarea siguranței și a oportunităților”.

Aceste ambarcațiuni sunt adesea mici și înghesuite, fără facilități de bază precum apă potabilă și condiții de igienă. Nu ajung întotdeauna la destinație. Unii mor pe mare, iar alții sunt uneori reținuți sau deportați.

Unii au fost, de asemenea, respinși când s-au apropiat de Malaezia și Indonezia, fie de autorități, fie de comunitățile locale de coastă. În ianuarie 2025, Malaezia a respins două bărci care transportau aproximativ 300 de refugiați, după ce le-a oferit pasagerilor hrană și apă.

„Oamenii mor în lupte, mor de foame. Așa că unii cred că este mai bine să moară pe mare decât să moară încet aici”, a declarat anterior pentru Reuters un refugiat Rohingya din Cox’s Bazar, Bangladesh.

În declarația lor de marți, agențiile ONU au cerut comunității internaționale să mențină finanțarea pentru refugiații Rohingya și comunitățile gazdă din Bangladesh.

Ele au adăugat: „Pe măsură ce Bangladesh marchează noul an, această tragedie este un memento al eforturilor urgente necesare pentru a aborda cauzele profunde ale strămutării din Myanmar și pentru a crea condiții care să permită refugiaților Rohingya să se întoarcă acasă în mod voluntar, în siguranță și cu demnitate.”