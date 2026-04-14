Lafarge, condamnată pentru finanțarea terorismului în Siria. Fostul CEO, Bruno Lafont, condamnat la 6 ani de închisoare

Luni, 13 aprilie 2026, un tribunal din Paris a pronunțat sentința în dosarul Lafarge, stabilind vinovăția companiei și a mai multor foști directori pentru finanțarea unor grupări teroriste în Siria, în perioada 2012–2014, scrie cotidianul Le Figaro.

Un tribunal din Paris a condamnat compania Lafarge și șapte foști responsabili ai acesteia pentru finanțarea unor grupări teroriste în Siria, în perioada 2012–2014. Printre cei condamnați se numără fostul director general, Bruno Lafont, care a primit o pedeapsă de 5 ani de închisoare cu executare.

Instanța a stabilit că Lafarge a menținut în funcțiune fabrica sa din Siria (LCS) în timpul războiului civil, efectuând plăți ilegale către grupări islamiste, inclusiv către organizații precum Statul Islamic (Daech), Jabhat al-Nosra și Ahrar al-Cham. Sumele transferate sunt estimate la aproximativ 4,7 milioane de euro.

Compania, între timp absorbită de Holcim, a fost amendată cu suma maximă prevăzută de lege pentru persoane juridice, respectiv 1,125 milioane de euro. Anterior, Lafarge acceptase să pledeze vinovat într-o procedură în Statele Unite, în urma căreia a plătit o penalitate de 778 de milioane de dolari.

Ce alte pedepse au mai fost aplicate

Alți foști directori au primit pedepse cuprinse între 18 luni și 7 ani de închisoare. Christian Herrault, fost director general adjunct, a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare imediată. Bruno Pescheux, fost director al fabricii din Siria, a primit 5 ani de închisoare fără mandat de arestare și o amendă de 225.000 de euro.

Instanța a respins argumentele apărării potrivit cărora menținerea activității fabricii ar fi fost justificată de protejarea locurilor de muncă sau de colaborarea cu servicii de informații occidentale. Judecătorii au concluzionat că acțiunile companiei au avut un scop comercial și au contribuit la finanțarea organizațiilor teroriste.

Decizia nu este definitivă. Avocații lui Bruno Lafont și ai lui Christian Herrault au anunțat că vor formula apel și vor solicita punerea în libertate a clienților lor.

Separat, autoritățile judiciare continuă ancheta într-un dosar privind posibila complicitate la crime împotriva umanității.