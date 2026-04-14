Avertisment Greenpeace: risc de emisii radioactive la Cernobîl dacă structura reactorului cedează

O eventuală cedare necontrolată a structurii de protecție care izolează reactorul 4 avariat al centralei nucleare de la Cernobîl (Ucraina) ar putea duce la creșterea riscului de eliberare a substanțelor radioactive în mediul înconjurător, a avertizat marți, 14 aprilie, organizația Greenpeace.

Directorul centralei, Serghi Tarakanov, a declarat că pericolul este „extrem de ridicat”, subliniind că inclusiv un impact în apropierea structurii de protecție ar putea avea consecințe grave.

„Dacă o rachetă cade chiar și la 200 de metri distanță, efectul ar putea fi similar unui cutremur”, a avertizat acesta, potrivit Digi24.

Oficialii atrag atenția că un astfel de scenariu ar putea duce la eliberarea de particule radioactive, amintind de consecințele dramatice ale accidentul nuclear de la Cernobîl. „Particulele radioactive nu cunosc frontiere”, a precizat Tarakanov.

În același timp, costurile pentru repararea structurii de protecție de deasupra sarcofagului vechi, avariată în 2025 în urma unui atac cu dronă, sunt estimate la aproximativ 500 de milioane de euro, conform ministrului francez de externe, Jean-Noël Barrot.

România se află la mai puțin de 1.000 de kilometri de Cernobîl, iar experiența din 1986 rămâne un avertisment dur. Atunci, norul radioactiv a ajuns pe teritoriul țării noastre, iar efectele asupra populației au fost resimțite ani la rând, inclusiv prin creșterea cazurilor de cancer și alte afecțiuni grave.