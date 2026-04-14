Premieră pe front: Ucraina a cucerit o poziție de la ruși doar cu roboți și drone

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că, pentru prima dată de la începutul războiului, o poziție inamică a fost cucerită exclusiv cu ajutorul roboților și dronelor, fără participarea infanteriei și fără pierderi de vieți omenești de partea ucraineană.

Anunțul a fost făcut într-o comunicare oficială a Președinției Ucrainei, însoțită de un clip video în care sunt prezentate sistemele de luptă utilizate pe front. Potrivit lui Zelenski, operațiunea a fost realizată doar cu platforme fără pilot, iar forțele ruse s-ar fi predat.

Președintele ucrainean a precizat că sistemele robotice și dronele utilizate pe front au realizat peste 22.000 de misiuni în doar trei luni, subliniind că tehnologia modernă poate salva vieți prin înlocuirea soldaților în cele mai periculoase zone de luptă.

Zelenski a mai afirmat că Ucraina a construit, în ultimii ani, o industrie de apărare extinsă și eficientă, iar experiența militară acumulată a devenit atractivă pentru numeroase state din lume, inclusiv din Orientul Mijlociu și Africa.

De asemenea, liderul de la Kiev a transmis că Ucraina discută cu partenerii europeni despre crearea unui sistem comun de apărare aeriană, avertizând că securitatea continentului depinde de rezultatul războiului.