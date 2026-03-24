Tranzacții „suspecte”, de 580 milioane de dolari, înainte de prăbușirea prețului petrolului în SUA

Luni, 23 martie 2025, piețele petroliere au fost scena unor mișcări neobișnuite, analizează specialiștii piețelor de capital, scrie BMF Business. Astfel, cu doar 15 minute înainte ca președintele Donald Trump să facă un anunț care a prăbușit prețul petrolului, au avut loc tranzacții în valoare de 580 de milioane de dolari. „Cineva tocmai s-a îmbogățit”, a comentat presa internațională.

Potrivit Financial Times, tranzacții în valoare de aproximativ 580 de milioane de dolari au fost făcute într-un interval extrem de scurt, între orele 6:49 și 6:50, ora New York. În total, aproximativ 6.200 de contracte futures pentru petrol Brent și WTI au fost tranzacționate în acel moment, pe baza datelor Bloomberg.

La ora 7:04, Donald Trump a publicat pe Truth Social un mesaj în care vorbea despre „discuții productive” cu Iranul și a anunțat că prelungește cu cinci zile ultimatumul dat Iranului, pe fondul discuțiilor pe care cele două părți le-au purtat.

Reacția pieței a fost imediată, prețul petrolului a scăzut, iar volatilitatea s-a extins și pe alte piețe, inclusiv pe bursele europene și pe contractele futures de pe Wall Street.

„Este dificil să se dovedească o legătură directă, dar trebuie să ne întrebăm cine a vândut atât de agresiv cu 15 minute înainte de postarea lui Trump”, a declarat un strateg de piață pentru Financial Times.

Un administrator de portofoliu a declarat, pentru aceeași sursă: „Din experiența mea de 25 de ani, acest lucru este cu adevărat anormal; cineva tocmai s-a îmbogățit considerabil”.

Mai multe fonduri speculative spun că nu este un caz izolat. Investitorii au observat în ultimele luni mai multe situații în care tranzacții mari au avut loc chiar înainte de anunțuri importante ale administrației americane. Asta a reaprins suspiciunile legate de folosirea informațiilor privilegiate pentru câștiguri rapide pe piețele financiare.

Casa Albă a respins orice acuzație.