Atacuri iraniene în Orientul Mijlociu. O clădire oficială din Kuweit, în flăcări

Conflictul din Orientul Mijlociu a intrat duminică, 8 martie 2026, în ziua 9, cu noi atacuri în regiunea Golfului și o operațiune a armatei israeliene în Beirut.

Ministerul Sănătății din Liban a anunțat că un atac israelian asupra unui hotel din centrul Beirutului a ucis patru persoane și a rănit alte 10, hotelul adăpostind persoane strămutate.

Armata israeliană (IDF) a transmis că a fost un „atac precis” care a vizat „comandanți cheie” ai Corpului Libanez al Forței Quds (IRGC), structura externă a Gărzilor Revoluționare.

În statele din Golf au fost raportate atacuri cu rachete și drone. Armata kuweitiană a anunțat pagube materiale la unele instalații civile, după căderea de resturi și șrapnel rezultate în urma operațiunilor de interceptare.

Potrivit Antena 3, clădirea Asigurărilor Sociale din Kuweit. A fost lovită de o dronă în timpul unui atac lansat de Iran. VIDEO AICI

În această dimineață, purtătorul de cuvânt al Gărzilor Revoluționare, Ali Mohammad Naini, a afirmat că Iranul poate continua cel puțin șase luni un „război intens” împotriva SUA și Israelului, la ritmul actual al operațiunilor, potrivit Digi24.