Ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis. Cine este acum la conducerea Iranului

Mai multe televiziuni și publicații de stat iraniene au confirmat peste noaptea moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

Trei înalți responsabili, printre care președintele Massoud Pezeshkian, vor asigura tranziția în Iran după moartea liderului suprem Ali Khamenei, a anunțat duminică unul dintre consilierii acestuia, Mohammad Mokhber, citat de televiziunea de stat, potrivit AFP.

Acest triumvirat va fi format din Pezeshkian, șeful puterii judecătorești Gholamhossein Mohseni Ejei și un jurist al Consiliului Gardienilor Constituției, a declarat Mokhber.

„Liderul suprem al Iranului a ajuns la martiriu”, a transmis în primele ore ale zilei de duminică postul public de televiziune IRIB.

„Acest mare savant și mujahid (luptător) și-a sacrificat viața pentru a ridica Iranul… și se află în marea prezență a martirilor de sus”, a scris agenția de știri Mehr.

Mai mulți membri ai familiei lui Khamenei au fost uciși în atacuri, a mai confirmat presa de stat iraniană.

Anunțul președintelui SUA, Donald Trump

Decesul liderului suprem al Iranului a fost anunțat și de Donald Trump pe rețeaua Truth Social

„Khamenei, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort. Aceasta nu este doar o dreptate pentru poporul Iranului, ci și pentru toți marii americani și pentru oamenii din multe țări ale lumii care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și de banda sa de indivizi însetați de sânge. El nu a reușit să evite serviciile noastre de informații și sistemele noastre extrem de sofisticate de urmărire și, lucrând îndeaproape cu Israel, nu a existat nimic ce ar fi putut face el sau ceilalți lideri uciși împreună cu el. Aceasta este cea mai mare șansă pentru poporul iranian de a-și recâștiga țara. Auzim că mulți membri ai IRGC, ai armatei și ai altor forțe de securitate și poliție nu mai doresc să lupte și caută imunitate din partea noastră. Așa cum am spus aseară: „Acum pot avea imunitate, mai târziu vor primi doar moarte!” Sperăm ca IRGC și poliția să se alăture pașnic patrioților iranieni și să lucreze împreună ca o singură unitate pentru a readuce țara la măreția pe care o merită. Acest proces ar trebui să înceapă în curând, deoarece nu doar moartea lui Ali Khamenei, ci și țara a fost, într-o singură zi, grav distrusă și chiar devastată. Bombardamentele intense și de mare precizie vor continua însă, fără întrerupere, pe parcursul săptămânii sau atât timp cât va fi necesar pentru a ne atinge obiectivul de pace în întregul Orient Mijlociu și, de fapt, în întreaga lume”, anunță Trump pe Truth Social.

40 de zile de doliu în Iran

După ce a confirmat moartea ayatollahului Khamenei, televiziunea de stat de la Teheran a anunțat 40 de zile de doliu în Iran.