Doliu și sărbătoare pe străzile din Iran după moartea ayatollahului Ali Khamenei

Iranul trăiește un moment istoric și profund divizat după anunțul morții ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem al Republicii Islamice de peste trei decenii. Decesul său a fost confirmat oficial de televiziunea de stat iraniană și anunțat public de președintele american Donald Trump, care a susținut că ayatollahul ar fi fost ucis în cadrul unui atac aerian coordonat între Statele Unite și Israel.

- Publicitate -

Reacții contradictorii pe străzile Iranului

Mii de oameni îmbrăcați în negru s-au adunat în centrul Teheranului pentru a jeli moartea liderului. Mulți au scandat lozinci anti-americane și anti-israeliene, acuzând „dușmanii Iranului” pentru atac și cerând solidaritate națională, potrivit hotnews.ro.

Alte grupuri de cetățeni au sărbătorit deschis. În unele cartiere ale capitalei și în orașe precum Isfahan și Karaj, locuitori au ieșit pe străzi, au claxonat, au dansat și au cântat, exprimându-și bucuria după decenii de conducere autoritară și represiune.

- Publicitate -

Videoclipuri publicate pe rețelele sociale arată oameni fără hijab dansând, artificii în noapte și muzică răsunând din mașini și balcoane.

BREAKING 🚨 Iranian women are DANCING in the streets WITHOUT HIJABS on. THEY FEEL FREE President Trump just freed Iran for Iranians PEACE through STRENGTH 🙏 pic.twitter.com/H7npUjg7d0 — MAGA Voice (@MAGAVoice) March 1, 2026

Martorii și videoclipurile publicate de agențiile internaționale de presă descriu o gamă largă de reacții:

Unii locuitori au descris felul în care fluieratul, aplauzele și claxoanele au umplut noaptea, chiar înainte ca anunțul oficial să fie confirmat de mass-media.

- Publicitate -

În alte regiuni, oamenii au rămas prudenți, temându-se de represalii ale forțelor de securitate după represiunea dură a protestelor naționale din ultimele luni.

Diaspora iraniană a reacționat și ea, cu grupuri de persoane marcând evenimentul în marile orașe din Statele Unite, Canada și Europa, unii exprimând speranța că moartea lui Khamenei ar putea deschide calea pentru schimbări politice.

Jubilant scenes across the whole of Iran tonight. Streets packed in the city of Isfahan 🇮🇷

pic.twitter.com/4xm0X6iVnl — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) March 1, 2026

Vezi mai multe imagini pe hotnews.ro