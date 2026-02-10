Momentul în care un avion de mici dimensiuni aterizează de urgență într-o intersecție din Georgia

Un avion de mici dimensiuni a fost implicat într-un incident în Statele Unite, după ce a ajuns pe o arteră rutieră intens circulată și a lovit mai multe vehicule. Imaginile surprinse la fața locului arată momentul în care aeronava coboară de urgență și se oprește în mijlocul carosabilului.

Potrivit autorităților, aparatul de zbor a efectuat o aterizare de urgență pe o șosea din Gainesville, statul Georgia, după ce pilotul a fost nevoit să își întrerupă zborul. Avionul monomotor a lovit mai multe mașini aflate în trafic, iar intersecția a fost închisă temporar pentru intervenția echipajelor de urgență.

Deși incidentul a părut dramatic, oficialii au transmis că au fost raportate doar răni ușoare, fără victime în stare gravă. Cauza care a dus la aterizarea forțată nu era cunoscută imediat după producerea evenimentului, iar o anchetă a fost deschisă.

Poliția a precizat că aeronava a aterizat pe carosabil înainte de impactul cu vehiculele, iar zona a fost securizată pentru investigații și pentru reluarea circulației în condiții de siguranță.