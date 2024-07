Joe Biden renunță la candidatura pentru alegerile prezidențiale ale SUA

Joe Biden, președintele în funcție al Statelor Unite ale Americii, a anunțat astăzi, 21 iulie 2024, că se retrage din cursa pentru alegerile prezidențiale.

Președintele american a publicat o scrisoare pe conturile de socializare, prin care își anunță retragerea din cursa pentru Casa Albă.

Revenim cu detalii.

Scrisoarea lui Joe Biden, tradusă și adaptată:

„Dragi americani,

În ultimii trei ani și jumătate am făcut mari progrese ca națuine.

Astăzi, America are cea mai puternică economie din lume. Am facut investiții istorice în reclădirea națiunii noastre, în scăderea prețului rețetelor de medicamente pentru vârstnici și extinderea unui sistem de sănătate pe care cât mai mulți americani să și-l permită. Am asigurat îngrijirea de care aveau unor milioane de veterani americani expuși la substanțe toxice.

Am aprobat legea care protejează împotriva armelor de foc, singura în ultimii 30 de ani. Am numit prima femeie afro-americană la Curtea Supremă. Și am aprobat cele mai multe măsuri legislative climatice din istoria lumii. America nu s-a aflat niciodată într-o poziție de lider mai bună decât cea de acum.

Nimic din toate acestea nu s-ar fi putut realiza fără voi, dragi americani. Împreună am trecut peste o pandemie, care apare o dată la 100 de ani și am traversat cea mai puternică criză economică de la Marea Depresiune încoace. Ne-am apărat și ne-am protejat democrația. Și am reînnoit și întârit alianțele cu lumea întreagă.

A fost cea mai mare onoare a vieții mele să fiu în slujba voastră, ca Președinte.

Intenția mea a fost să candidez pentru un nou mandat, dar cred că este cel mai bine pentru partidul meu, și pentru țară, ca eu să mă retrag și să mă concentrez exclusiv pe îndeplinirea îndatoririlor mele de președinte doar pentru restul mandatului pe care îl mai am.

Am să explic în detaliu, în cursul săptămânii viitoare, motivele deciziei mele.

Deocamdată, aș vrea doar să-mi exprim recunoștința față de cei care au muncit atât d emult pentru a mă vedea reales. Vreau să-i mulțumesc vicepreședintei Kamala Harris, pentru că mi-a fost un adevărat partener în tot ceea ce am întreprins. Și aș mai vrea să-mi exprim, din suflet, aprecierea pentru poporul american, pentru credința și încrederea pe care mi le-au arătat.

Cred și astăzi ceea ce am crezut întotdeauna: Nu există nimic să nu poată fi realizat de America, dacă o facem împreună. Trebuie doar să ne amintim că suntem Statele Unite ale Americii.”