Militari chinezi, care luptau pentru Rusia, capturați în Ucraina

Forțele ucrainene au fost implicate în confruntări cu trupe chineze în estul Ucrainei și au luat doi soldați prizonieri, a declarat marți președintele Volodimir Zelenski, potrivit hotnews.ro.

Vorbind cu reporterii la Kiev, el a adăugat că a ordonat oficialilor ucraineni să obțină o explicație oficială din partea Chinei, despre care a spus că s-a alăturat războiului Rusiei, și că se așteaptă ca Statele Unite să reacționeze.

„Avem informații că există mult mai mult de doi astfel de cetățeni chinezi în unitățile ocupantului”, a declarat Zelenski.

Zelenski nu a spus dacă Ucraina crede că soldații acționau pe front la ordinele Beijingului.

Two Chinese citizens have been captured while fighting in the ranks of the Russian army in Ukraine, specifically in the Donetsk region. Ukrainian authorities have secured their documents, bank cards, and personal data, confirming their identities.

Preliminary intelligence… pic.twitter.com/DQeYg7LZEk

— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) April 8, 2025