Casa de Sănătate Prahova încearcă să acopere cu minciuni și dezinformări o decizie cinică împotriva bolnavilor de cancer

În primul rând sunt de făcut câteva precizări pentru a înțelege exact importanța secției. ”Hematologia de la Municipal” are un statut special: funcționează pe lângă singura secție de Oncologie din Prahova și se adresează în special bolnavilor de cancer.

Dacă în momentul înființării avea doar 10 paturi, în primul an de funcționare, ca urmare a cererii – ”adresabilității”, ca să vorbim în termeni tehnici – foarte ridicată, numărul de paturi a fost dublat de la 10, la 20.

Singura măsură dispusă în prezent de CJASPh, care a ajuns la directorul Spitalului și care este în vigoare în momentul publicării acestui articol, este aceea a reducerii numărului de paturi al secției de la 20, la 15. Deci, o reducere cu 25%. – Vezi facsimil.

Printr-un comunicat de presă dat publicității astăzi, inexplicabil, CJASPh dezinformează publicul într-un mod fără precedent. Instituția nu numai că neagă transmiterea documentului prin care ordonă reducerea paturilor pentru intervalul aprilie – decembrie 2018, dar încearcă să inducă ideea că a dublat numărul de paturi pentru anul 2018. Pentru distrugerea plăcerii ”tehnicienilor” care vor desface în 20 firul acestui articol, vorbim, evident, de paturi ”contractabile”.

Am încercat să obținem un punct de vedere al managerului Spitalului Municipal Schuller. Nu ne-a răspuns nici la telefonul fix, nici la mobil și nici la sms-urile pe care i le-am trimis.

L-am contactat pentru un punct de vedere pe Cătălin Tudorache, jurist, putător de cuvânt al Casei. Și-a cerut scuze că nu ne poate trimite în cursul zilei de astăzi un punct de vedere oficial, dată fiind ora și faptul că nu se află la birou unde are toate informațiile.

A comentat totuși, pe scurt, următoarele:

”Este o minciună sfruntată că secția a funcționat anul trecut cu 20 de paturi. Au avut doar zece. Noi le-am crescut numărul cu 15, deci cu 50%, așa cum am spus în comunicat. După aceea Ministerul le-a aprobat 20 de paturi. În concluzie noi am spus adevărul în comunicat, dar mai multe o să vă spun mâine, când o să fi la birou și o să am toate informațiile”.