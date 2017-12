Ploieștean sechestrat de paznic la ieșirea din Carrefour. ”M-a făcut hoț și m-a înjurat pentru că am refuzat percheziția!”

Un client care a refuzat să se lase percheziționat de un paznic la ieșirea din magazinul Carrefour din incinta mall-ului Ploiești Shopping City susține că a fost înjurat și sechestrat mai bine de o oră.

Robert P. A povestit, în exclusivitate pentru observatorulph.ro, ce s-a întâmplat: ”Aseară, după ce mi-am făcut cumpărăturile în magazinul Carrefour de la PSC, am fost abordat la ieșire de un paznic. Acesta mi-a spus că trebuie să mă percheziționeze pentru că am o față de hoț. I-am cerut să se legitimeze, însă a refuzat. Atunci i-am spus că nu mă las percheziționat de el și am chemat poliția.

O oră am fost sechestrat de acest paznic într-o cameră, timp în care mi-a vorbit urât și m-a înjurat. A venit apoi un echipaj de la postul de poliție de la Blejoi, care m-a legitimat și percheziționat. Evident că nu am fost prins cu niciun produs furat, lucru menționat și într-un proces verbal.

Am plecat de la Carrefour pe la 12 noaptea, după ce m-am umplut de nervi și am suportat jignirile unui paznic”. Acesta a făcut o reclamație la conducerea magazinului, urmând să se adreseze și OPC-ului.

Reprezentanții Carrefour Ploiești nu au răspuns solicitării observatorulph.ro pentru un punct de vedere.

Incident similar în Cora Ploiești: clientă percheziționată și dezbrăcată de paznici

Anul trecut, observatorulph.ro a publicat un incident similar, petrecut la magazinul Cora din Ploiești. O femeie a reclamat că a fost controlată, dezbrăcată la piele, percheziționată și ținută împotriva voinței într-o cameră de control a hypermarketului, pe motiv că ar fi sustras un obiect de întreținere personală din interiorul magazinului (detalii AICI).

Poliția: Paznicii nu pot face percheziții corporale

Observatorulph.ro a solicitat atunci reprezentanților Poliției să explice dacă au voie paznicii din magazine să percheziționeze clienții? Ei bine, răspunsul a fost un NU categoric! Potrivit prevederilor legale, agenții de securitate din supermarketuri au voie să facă doar un control sumar, fără să atingă persoanele bănuite de furt. Practic, paznicii trebuie să solicite clienților doar să arate obiectele din buzunare sau din geantă, percheziția corporală fiind ilegală!

Paznicul care a vrut să-l percheziționeze pe client pentru că acesta ”avea față de hoț”

Bonul de cumpărături al clientului sechestrat de paznic